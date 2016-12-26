HDP Grup Başkanvekili Yıldırım:

TBMM (AA) - HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, "Suriye politikası ve operasyonu bu ülke için giderek bir kara deliğe dönüşmektedir." dedi.

Yıldırım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çok zor günlerden geçildiğini, iktidarın karşıtlıklar üzerinden Türkiye'yi yönetmeye çalıştığını ve bundan küçük bir mutlu azınlık dışındakilerin büyük rahatsızlık duyduğunu savundu.

HDP'ye yönelik "siyasi operasyonların" devam ettiğini, bugün HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile bazı partililerin hukuksuzca gözaltına alındığını öne süren Yıldırım, "Bizim açımızdan siyasi operasyonların tek sebebi vardır. Meşru yöntemlerle elde edemediğini, şiddet ve gayrimeşru yöntemlerle elde etmeye çalışan iktidar aklından başka bir şey değildir. Son 1,5 yılda gözaltına alınan sayısı 8 bini, tutuklama ise 2 bin 300'ü buldu. Böyle bir operasyon AKP'ye karşı geliştirilmiş olsaydı bugün çalışamaz, Meclis faaliyetlerini yürütemez durumda olurdu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı süreçlerini yaşadığını öne süren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Son 4-5 yıldır Ortadoğu'da içine girilmiş ve giderek çıkılmaz hale gelmeye çalışılan bu bataklıktan bir an önce çıkılması gerektiğini baştan beri telkin ettik. Bugün telkin etmenin ötesinde, bütün risk ve sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu, bunu aklıselim, demokratik siyaset ve evrensel hukuk normları ile gerçekleştirebileceğimize olan inancımızı ifade etmek istiyorum. Herhangi bir teknik gerekçe yokken, hangi siyasi gerekçeyle internet erişimi ve sosyal medya kullanımı bu kadar sınırlandırıldı?

Vahşet görüntüleri olarak adlandırabileceğimiz, maalesef bu ülkenin evlatlarının, dilimiz varmıyor söylemeye, yakıldığına dair iddialarla açığa çıkmış olan görüntülerin servis edilmesiyle ilgili olarak devlet ciddiyetinden yoksun bir yaklaşım ve açıklamalarla karşı karşıyayız. Milli Savunma Bakanlığının açıklaması bir siyaset ve devlet adamlığı ciddiyetiyle örtüşmemektedir. Bugün, Iğdırlı asker Sefer Taş'ın babası Aydın Taş ile bir daha görüştüm. Bir açıklama bekliyorlar."

Yıldırım, giderek ağırlaşan ve yürekleri dağlayan bilanço ortada dururken, "yeni maceralara ve toplum vicdanında mahkum olmuş yöntemlere yelken açan iktidar aklının" şimdi de Şengal ile uğraşmaya çalıştığını ileri sürdü. Yıldırım, "Biz, Şengal'e bir operasyon yapmanın ne kadar elzem olduğunu bir kenara bırakmalarını ve Suriye ile ilgili bilançonun daha fazla ağırlaşmasının nasıl giderebilineceğine dair hep birlikte kafa yormamız gerektiğini bir kez daha önermek istiyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Suriye politikası ve operasyonunun Türkiye için giderek bir kara deliğe dönüştüğünü savunarak, şu görüşlere yer verdi:

"Kuzey Suriye'de oluşmuş olan bir federasyonun sadece Kürt federasyonu olmadığını, orada yaşayan bütün etnik, dinsel, mezhepsel öğelerin federasyonu olduğunu, Türkmeni, Kürt'ü, Arap'ı, Ermeni'si, Süryani'si ve az miktarda bulunan Çerkez'iyle mutlu olduklarını biliyoruz. Türkiye ile sınırlarının olduğu yerde de Türkiye'ye dönük bırakın bir roketi, kurşunu bugüne kadar bir taşın atılmadığını da en az Türkiye'deki siyasi iktidar aklı da bizim kadar iyi biliyor.

Eğer, siz Suriye'den Türkiye'ye dönük tehditleri önlemek istiyorsanız oradaki Kuzey Suriye federasyonu oluşumlarıyla iyi niyet ilişkisi geliştirmek, onların oradaki istikrarı tahkim etmesini sağlamaya yardımcı olmak ve böylelikle bizim kendi sınır güvenliğimizi sağlamanın en kolay yolunu yakalayabileceğimizi ifade etmek isterim."



