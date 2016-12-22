HDP İzmir Milletvekili Doğan:

TBMM (AA) - HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, çok önemli bir gerilime ve toplumsal dokunun bozulmasına neden olan Maraş olaylarının, tüm detaylarıyla yeniden sorgulanması gerektiğini söyledi.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Alevi Bektaşi Federasyonu Örgütlenme Sekreteri ve Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş'ın, 13 Aralık'ta gözaltına alındığını anımsattı.

"Tamamen Alevi inancı ve öğretisi konusunda yıllarca çalışma yapan arkadaşımızın haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulması, kabullenilebilecek bir husus değildir. Bu arkadaşımızın derhal serbest bırakılması gerekmektedir." diyen Doğan, "Ayrıca İzmir'de son 2 günde 16 arkadaşımız gözaltına alındı. Yazar, çizer, daha önce barış girişimlerinde bulunmuş insanlar 2 yıl önce yaptıkları bir çalışmadan dolayı gözaltına alınmışlardır." ifadesini kullandı. Doğan, bu kişilerin serbest bırakılmasını da istedi.

Maraş olaylarına da değinen Doğan, "bundan 38 yıl önce Kahramanmaraş'ta bir katliamın yaşandığını" belirtti.

Doğan, şunları kaydetti:

"Bu katliamın faturasının neye mal olduğunu biliyoruz. Çok önemli bir toplumsal gerilime ve toplumsal dokunun bozulmasına neden olan bu katliamın tüm detayları ve gerekçeleriyle yeniden sorgulanması gerekmektedir. Yüzlerce insanın katledildiği bu olayın sanıkları bir dönem maalesef siyaset kurumlarının, kamu kurumlarının önemli noktalarına taşınmış, bu da vicdanları yaralamıştır. Bununla ilgili olarak da yarın Kahramanmaraş'ta başlayacak ve Cumartesi sonuçlanacak bir çalışma var. Maraşlıların, oradaki temel istemi bir anıtın dikilmesidir. Bir daha bu katliamların yaşanmaması adına, orada yaşayan tüm insanların kardeşlik duygularını, kadim bağlarını güçlendirmek üzere bir anıt çalışması yapacağız, basın açıklamasında bulunacağız. Burada temel hedefimiz, kanayan bir yarayı deşmek değil, esas sorumluları ortaya çıkartarak yeni Maraş'ların yaşanmamasıdır."







