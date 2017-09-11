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HDP Parti Sözcüsü Baydemir:

- "Son 20 günde en az 10 sivil yurttaş hayatını kaybetti. Sivil masum insanların haklarının korunması ve yaşananların bir daha olmaması için etkin çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz"

HDP Parti Sözcüsü Baydemir:

TBMM (AA) - HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Son 20 günde en az 10 sivil yurttaş hayatını kaybetti. Sivil masum insanların haklarının korunması ve yaşananların bir daha olmaması için etkin çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Baydemir, düzenlediği basın toplantısında, HDP olarak her zaman için yaşam hakkını savunduklarını söyledi.

Son 20 günde en az 10 sivil yurttaşın hayatını kaybettiğini ileri süren Baydemir, "Bu saldırıları, bir kez daha kimden gelirse gelsin kınıyoruz ve reddediyoruz. Sivil masum insanların haklarının korunması ve yaşananların bir daha olmaması için etkin çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Baydemir, 31 Ağustos 2017 tarihinde, bayram arifesinde Hakkari'nin Tale Köyü'nde ikinci bir "Roboski vakasına" tanıklık edildiğini savundu.

Silahlı insansız hava aracının saldırısı sonucunda Mehmet Temel adlı kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını öne süren Baydemir, saldırıda ölen ve yaralanan kişilerin terörist değil, "ekmeğinin peşinde" olan masum insanlar olduğunu iddia etti.

Osman Baydemir, "Hangi akıl onları terörist ilan edebiliyor? Gerek İçişleri Bakanlığı, gerek valilik gerekse Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu açıklamaların kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur." dedi. Baydemir, o insanların gittiği piknik alanının kamuya açık bir alan olduğunu savunarak, buranın yasaklı ve çatışma alanı olmadığını belirtti.

Pikniğe gidenlerin kontrol noktasından geçtiğini anlatan Baydemir, "Orada kimliklerine ve GBT'lerine bakıldı, bir suç varsa neden orada gözaltına alınmadılar? Olayda sorumluluğu, kastı olanlar hakkında soruşturma açmak, olayı araştırmak ve hakikatın açığa çıkması için çabalamak varken, 'siviller öldürülmesin' diyenleri tehdit etmek; aklını ve vicdanını yitirmekle eşdeğerdir." ifadelerini kullandı.


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HdpOsman BaydemirSivilŞanlıurfa Milletvekili
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