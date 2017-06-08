HDP Şırnak Milletvekili Birlik:

TBMM (AA) -HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, "Saray, Cizre ve Yüksekova'yı il merkezi yapsın ama Şırnak ve Hakkari'yi kent merkezinden ilçe düzeyine indirmeyi gündeminden düşürsün." dedi.

Birlik, partisinin Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın Cizre'ye, Hakkari'nin ise Yüksekova'ya taşınmasına ilişkin, karara tepki gösterdi.

İllere ilişkin kararı bölge halkının vermesi gerektiğini belirten Birlik, "AKP hükümetini uyarıyoruz, elinizi Şırnak ve Hakkari'nin üzerinden çekin." ifadesini kullandı.

Kararı tanımadıklarını, Şırnak ve Hakkari'nin geleceğine ancak ilde yaşayanların karar verebileceğini savunan Birlik, "Saray, Cizre ve Yüksekova'yı il merkezi yapsın ama Şırnak ve Hakkari'yi kent merkezinden ilçe düzeyine indirmeyi gündeminden düşürsün." diye konuştu.

Nihat Akdoğan ise durumu kabul etmeyeceklerini bildirerek, Hakkari ve Şırnak'ın il olarak yoluna devam etmesini, Cizre ve Yüksekova'nın ise özgün yapısıyla il yapılmasını istediklerini kaydetti.