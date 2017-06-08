HDP Sözcüsü Baydemir:

GAZİANTEP (AA) - HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Bu ülkede, bu coğrafyada yüzde 50 artı 1'i alabilmenin yegane koşulu HDP ve siz değerli halkımızın elindedir." dedi.

Baydemir, HDP Gaziantep İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, partisinin kardeşlik, birlik ve beraberlik partisi olduğunu savundu.

Türkiye'de her zaman seçim barajlarına karşı olduklarını, buna karşılık her zaman barış ve eşitlik istediklerini ifade eden Baydemir, şöyle konuştu:

"İşte HDP, bunların yaşanacağı tek merkezdir. Yüzde 10 barajına sizler bent oldunuz ve o barajı yerle bir ettiniz. Şimdiyse o yüzde 10 barajını yüzde 50 artı 1'e çıkardılar. Hiç şüpheniz olmasın, bu ülkede, bu coğrafyada yüzde 50 artı 1'i alabilmenin yegane koşulu HDP ve siz değerli halkımızın elindedir."

İftara, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ile partililer katıldı.