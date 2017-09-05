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HDP'den AYM önünde basın açıklaması

- Parti Sözcüsü Baydemir: "Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu dosyanın duruşması dahi yapılmış değil. Geciken adalet adalet değildir. Adaletin geciktirilmesi yargıya müdahaledir"

HDP'den AYM önünde basın açıklaması

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyanın duruşmasının dahi yapılmadığını belirterek, "Geciken adalet adalet değildir. Adaletin geciktirilmesi yargıya müdahaledir." dedi.

Baydemir ile Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan'dan oluşan HDP heyeti, Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Baydemir, adalet talep etmek için AYM önünde olduklarına dikkati çekerek, "6,5 milyon insanın iradesi, seçme ve seçilme hakkı Anayasa'ya aykırı bir şekilde gasbedilmiş durumda. Bu gasbın ve hukuksuzluğun son bulması için bugün buradayız." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 10 milletvekilinin 306 gündür hukuksuz bir şekilde hükümetin talimatıyla rehin tutulduğunu öne süren Baydemir, eş genel başkanlarının tutuklu bulunduğu dosya ile ilgili duruşmaların hala yapılmadığını söyledi.

"Geciken adalet, adalet değildir. Adaletin gecikmesi yargıya müdahaledir." ifadesini kullanan Baydemir, Anayasa Mahkemesinin tutukluluklarla ilgili bir an önce kararını vermesini istedi.

Açıklamanın ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşme talebinde bulunan heyet, tutuklu eş genel başkanları ve milletvekilleri için "vicdan ve adalet nöbeti" başlattı.



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