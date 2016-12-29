HDP'li Kerestecioğlu:

TBMM (AA) - HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifini eleştirerek, "Anayasa, Türkiye'de hiç kimsenin gündeminde değil." dedi.

Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişiklik teklifinin adına başkanlık sistemi demenin dahi mümkün olmadığını, teklifle, "mutlaki sistemin, yani tüm yetkinin tek bir kişinin elinde toplandığı bir sistemin" hayata geçirilmek istendiğini ileri sürdü.

Kerestecioğlu, 2016 yılında yaşanan önemli gelişmelere değinerek, şöyle devam etti:

"2016'da askeri darbe atlatıldı, sivil dikta derinleşti. Erdoğan, darbeyi ve darbenin başarısızlığını, Allah'ın kendisi için bir lütfu olarak gördü. 2016 yılı, 12 Eylül Anayasası'na rahmet okutacak şekilde dikta anayasasının adeta temsili bir tiyatro ile geçirilmeye çalışılıyor olduğu bir yıl oldu.

2016 yılı partimizin yok edilmeye çalışıldığı bir yıl oldu. Eş başkanlarımız ve 10 milletvekilimiz, siyaseten ve ahlaken de hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir süreç sonunda cezaevlerine konuldular."

Son altı ay içerisinde, aralarında Anayasa Mahkemesi, HSYK, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de olduğu 3 bin 456 hakim ve savcının görevden uzaklaştırıldığını, 632 yargı mensubunun da tutuklandığını belirten Kerestecioğlu, "AKP iktidarının, cemaatle ortaklaşarak kendi elleriyle yerleştirdiği savcı ve hakimler bu kez 'terörist' oldular." ifadesini kullandı.



