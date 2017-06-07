TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon bünyesindeki Hazırlık Komisyonu, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "izinsiz ve mazeretsiz olarak bir ay içerisinde beş birleşim TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmadığını" tespit etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk başkanlığında toplanan 5 kişilik Hazırlık Komisyonu, HDP'li Öztürk'ün "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosyayı" görüşerek, raporunu hazırladı.

Komisyon, Anayasa'nın "milletvekilliğinin düşmesi" başlıklı 84. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Öztürk'ün "izinsiz ve mazeretsiz olarak bir ay içerisinde beş birleşim TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmadığını" belirledi.

Hazırlık Komisyonu, bu tespitine ilişkin raporunu Karma Komisyona sundu.

Anayasa'nın 84. maddesinin 4. fıkrasında, "Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir." deniliyor.

- Sarıyıldız için de Hazırlık Komisyonu kurulacak

TBMM Başkanlık Divanı, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosyayı da Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona göndermişti. Sarıyıldız'ın dosyasını görüşmek için de ayrı bir Hazırlık Komisyonu kurulacak.

HDP'li Sarıyıldız'ın dosyasını görüşecek olan Hazırlık Komisyonu, hazırlayacağı raporunu Karma Komisyona sunacak.

Karma Komisyonun, Öztürk ve Sarıyıldız'ın, "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar vermesi durumunda, dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul da aynı yönde karar verirse HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülecek.