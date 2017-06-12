HDP'nin iftar programı

VAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Van'da düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Kemalbay, milletvekillerinin tutuklanmasını eleştirerek, tutuklamaların hukuki olmadığını ileri sürdü.

Kemalbay, anayasanın içtihat kararına göre hiçbir milletvekilinin tutuklu yargılamayacağını savunarak, "Anayasa Mahkemesi bütün başvurularımıza, yaptığımız açıklamalara rağmen hala kararını verebilmiş değil. Bunu bilsinler ki hukuksuzluğu, adaletsizliği ne kadar sürdürürseler sürdürsünler karşılarında daha çok direniş, daha çok mücadele göreceklerdir. Türkiye halkları bugüne kadar bunu gösterdi. Bundan sonra da arttırarak gösterecek." dişe konuştu.

KHK kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere görevlendirme yapılmasının da doğru olmadığını ileri süren Kemalbay, şunları kaydetti:

"Şunu bilmeliler ki İslam inancına göre Allah'ın karşısına böyle çıkamazsınız, eğer gerçekten inançlıysanız, bir dini ahlakınız varsa o zaman bu kadar kul hakkı yiyerek Allah katına nasıl çıkacaksınız, bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Halkın belediyelerine kayyum atamak bu hakkı yemektir. Bu yok saymaya karşı direnişimizi mutlaka sürdüreceğiz. Tuttuğumuz oruçların dünya barışına vesile olsun. Dünya yangın yeri. Bu yangını söndürmenin tek çaresi hakların demokratik birlikteliğinin yaşama geçirilmesidir."