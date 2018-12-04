Hedef daha fazla kadın muhtar

Kadınlar ülkemizde, 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan köy kanunu değişikliği ile, muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını kazandılar. Aydın Güre İlçesinin Demirci Dereköyü’nde 2 Kasım 1933'te yapılan seçimlerde Gül Esin Aydın Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı oldu. O günden bu yana geçen süre içinde kadınlar muhtarlık kurumunda çok az sayıda temsil edildi. KA.DER, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde daha fazla kadın muhtar seçilmesi amacıyla aday adayları için eğitim kampı düzenleyecek.

En son 2014 yılında yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Türkiye'de 31.963 mahalle, 18.329 köy olmak üzere toplam 50.292 muhtar bulunuyor. Adıyaman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş, Batman, Şırnak ve Sinop dahil toplam 8 ilde maalesef hiç kadın muhtar yok. Tüm Türkiye’de kadın muhtar sayısı sadece 674. KA.DER, köy ve mahallelerden başlayarak kadınların yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında temsil edilmesini, gerçek demokrasinin oluşturulmasında en önemli basamaklarından biri olarak görüyor.

Türkiye’ye özgün 1829 yılından itibaren bir yönetim modeli olarak var olan muhtarlık kurumu, KA.DER için kadınların yönetimlere katılmaları açısından çok önemli ve değerli bir fırsat sağlıyor.

Derneğin, yerel seçim öncesi kadınların muhtarlıklarda temsil oranlarını artırmak amacıyla Antalya’da düzenleyeceği eğitim kampı 29 Kasım’da başlayacak ve 2 Aralık akşamı sona erecek. Türkiye’nin her yerinden gelecek 150 aday adayı kadına yönelik 4 günlük programda katılımcılar her gün 8 saat teorik ve pratik eğitimle bilgi, beceri ve deneyimlerini arttıracaklar.

KA.DER HAKKINDA

KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. Türkiye'de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997'de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER, 21 yıllık deneyim ve birikimiyle alanında tek dernek olarak Türkiye genelinde çalışmalarını yürütmektedir.



