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Hizmetli kadrosundaki şehit yakınlarından memur kadrosu talebi

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, "İlkokul, ortaokul, ortaöğretim mezunu olup hizmetli olarak ataması yapılan şehit yakınları da statülerinin memur olarak değiştirilmesini istemektedir." dedi.

Hizmetli kadrosundaki şehit yakınlarından memur kadrosu talebi

TBMM (AA) - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim mezunu olup hizmetli olarak ataması yapılan şehit yakınlarının da statülerinin memur olarak değiştirilmesini istediğini belirtti.

Köksal, bazı şehit yakınları ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyetin devamı, ülkenin birlik ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan şehitlerin yakınları ile gazilerin baş tacı olduğunu söyledi.

Terörle mücadele sırasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu vazife malüllerinin hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilmesinin kanun maddesi ile önünün açıldığını anımsatan Köksal, aynı hakkın şehit yakınlarına da sağlanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Söz konusu talebe ilişkin TBMM Genel Kurulunda sundukları önergenin kabul edilmediğini anlatan Köksal, şunları kaydetti:

"Şehit yakınları bize şehitlerimizin emanetidir. Onları en iyi şekilde yaşatmak, hak ettikleri gibi bir hayat sunmak boynumuzun borcudur. Bugün ilkokul, ortaokul, ortaöğretim mezunu olup hizmetli olarak ataması yapılan şehit yakınları statülerinin memur olarak değiştirilmesini istemektedir. Yeni atanacak şehit yakınları da aynı talepte bulunmaktadır. Bu konu siyaset üstü bir konudur. Tüm siyasi partilerden şehit yakınlarının bu haklı taleplerine ses vermelerini istiyoruz."

Köksal, ayrıca muharip gazilerin maaşlarında denklik istediğini ve çocuklarından en az bir tanesinin devlet memuru olarak atanması talebinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Muhabir: İsmail Çimen


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