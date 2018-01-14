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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Doyar:

- "Nerede bir suç ve suçlu varsa, orada o suçun ortadan kaldırılması, o suçlunun cezaya çarptırılması ve oradaki mağduriyetin kaldırılması noktasında adalete ihtiyaç duyulur. Adalet yerine getirildiği zaman, toplum huzura ve barışa ulaşır"

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Doyar:

MERSİN (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Doyar, "Nerede bir suç ve suçlu varsa, orada o suçun ortadan kaldırılması, o suçlunun cezaya çarptırılması ve oradaki mağduriyetin kaldırılması noktasında adalete ihtiyaç duyulur. Adalet yerine getirildiği zaman, toplum huzura ve barışa ulaşır." dedi.

Doyar, partisinin bir düğün salonunda gerçekleştirilen Mersin Olağan 2. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hedeflerinin adaleti ortaya çıkarmak olduğunu bildirdi.

Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda adalete gerek duyulduğunu belirten Doyar, "Nerede bir suç ve suçlu varsa, orada o suçun ortadan kaldırılması, o suçlunun cezaya çarptırılması ve oradaki mağduriyetin kaldırılması noktasında adalete ihtiyaç duyulur. Adalet yerine getirildiği zaman, toplum huzura ve barışa ulaşır." ifadesini kullandı.

Doyar, parti olarak bu yılki temalarının "Önce insan, Öncelik adalet" olduğunu aktardı.

Devletin topluma hizmet için kurulduğu, adaletin tecelli edilmesi konusunda da sorumlu olduğunu vurgulayan Doyar, "Devlet toplumun tamamına adaletli davranmakla mükelleftir. Eğer bunu yerine getirmezse, devletin işleyişinde bir problem vardır. Devletin mutlaka sosyal yönü ön plana çıkmalı. Sosyal adaletin tesisi konusunda, devletin bu yüzünün de görülmesi lazım." diye konuştu.

Doyar, yetkiyi elinde bulunduran kişilerin mutlaka adil olmasını istedi. Doyar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mutlaka adil olan kişinin de adaleti uygulaması şarttır. Adaletin tecellisi konusunda suçlunun hak ettiği cezaya çarptırılması gerekiyor. Mağdur olan kişinin mağduriyeti de giderilmeli. Hakkı elinden alınan ve elinden gasp edilen kişilerin de hakkının iadesi lazım. Eğer bu üçünü bir araya getirirseniz, uygulama noktasında karşınızda adaleti görürsünüz."

Konuşmaların ardından mevcut il başkanı Fevzi Hira'nın yeniden aday olmadığı seçimlere Ercan Fidan'ın hazırladığı tek listesiyle gidildi.

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali DoyarMersin
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