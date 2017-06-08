HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

ELAZIĞ (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Son dönemlerde Körfez'de sular ısınmaya başladı. İslam ümmetinin evlatları birbirine karşı kışkırtılıyor. İslam ümmetinin serveti başka Müslümanlara karşı kullanılmak üzere silahlara yatırılıyor." dedi.

Yapıcıoğlu, partisinin Elazığ İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Allah'ın Müslümanları kardeş ilan ettiğini vurguladı.

İslam coğrafyasının karıştırılmak istendiğini belirten Yapıcıoğlu, "Zaten pek çok yerde karışıklıklar vardı. Son dönemlerde Körfez'de sular ısınmaya başladı. İslam ümmetinin evlatları birbirine karşı kışkırtılıyor. İslam ümmetinin serveti başka Müslümanlara karşı kullanılmak üzere silahlara yatırılıyor." diye konuştu.

Sorunların adalet temelinde çözülmesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Öte taraftan hakları yenmiş, gasbedilmiş veya başka türlü hoşnutsuzları olanlara da şöyle sesleniyorum, evet, bizim bazı sorunlarımız olabilir, bazı meselelerin çözümü gecikiyor olabilir, kendi kardeşlerimizden bazıları güç ellerindedir diye güçsüzlere zulmediyor olabilir. Lakin dışarıdan bu kadar saldırının olduğu bir zaman diliminde bu sorunlarımızı acilen ve adalet temelinde çözemiyorsak, hariçten saldırıların olduğu dönemde en azından bunları ertelemeyi, dondurmayı bilebilmeliyiz. Yoksa emin olun bu sorunlarımızı şiddete başvurarak, tansiyonu, gerginliği artırarak çözmeye çalışırsak, işte birileri aramızdaki bu çelişkilerden, bu sorunlardan sonuna kadar istifade edecek. Bizim üzerimizden zenginleşerek bizi birbirimize kırdıracak."

İslam coğrafyasındaki karışıklığın nedeninin iyi tahlil edilmesi gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Darbeyi nereden yediğimizi bilirsek ancak buna tedbir alabiliriz veya hastalıklarımıza doğru teşhis koyabilirsek ancak bunun tedavi yöntemlerini doğru şekilde tatbik edebiliriz. Bizim İslam ümmeti olarak en büyük hastalığımız, İslamsız Müslümanlar haline gelmiş olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.