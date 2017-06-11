HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

İZMİR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Gerçekleşmesi mümkün olmayan, mistik hayallerin peşinde değiliz." dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen iftara katılan Yapıcıoğlu, İslam coğrafyasında iç karışıklıklar çıkartılarak Müslümanların birbirine düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

Yapıcıoğlu, Türkiye'nin ve insanlığın sorunlarının çözümsüz olmadığını belirterek, Müslümanların kendi aralarındaki problemlerin üstesinden gelebileceğini ifade etti. Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Dışarıdan Amerika'nın, Rusya'nın, İngilizlerin veya siyonizmin ya da Doğu Türkistan'da ateizmin bizim kardeşlerimizden zulmetmesinden şikayetçiysek, eğer bizim içişlerimize parmaklarını, ellerini, burunlarını sokmalarından şikayetçiysek, gelin evimizin içini beraberce düzeltelim ama önce düzeltme konusunda bir karar verelim. Düzeltmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz diye, eğer düzeltmek istiyorsak üç adım atmamız gerekiyor.

Bir, biz bir araya gelebiliriz, sorunlarımızı çözebiliriz ve bunu konuşarak yapabiliriz. Önce inanacağız, sonra ortaya bir irade ortaya koyacağız, diyeceğiz ki adalet temelinde çözeceğiz, herkese hakkını vermek gerekiyor ve herkes hakkına razı olmalıdır. Üçüncüsünde de hakkın kaynağının ne olduğu konusunda anlaşacağız, gerisi teferruat, bunlar hayali şeyler değil. Gerçekleşmesi mümkün olmayan mistik hayallerin peşinde değiliz."

İslam dünyasına "öğrenilmiş çaresizliğin" dayatıldığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Birileri bize 'Siz kendi sorunlarınızı çözemezsiniz ancak biz geliriz birbiriyle kavga edenlerden birinin kafasına, diğerinin ensesine vururuz, ağzınızdaki lokmayı, yerin altındaki üstündeki zenginliklerinizi alıp, sizi anlaştırırız' diyor." dedi.