Hükümetle memurlar arasındaki toplu görüşmeler

İZMİR (AA) - HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, hükümetin memurlar için açıkladığı zam teklifine ilişkin, "Bir kez daha dağ fare doğurdu. Bu teklifle 3 milyon aşkın kamu emekçisi ve 2 milyondan fazla kamu emeklisi adeta vicdansızlıkla ve adaletsizlikle karşı karşıya bırakılıyor." dedi.

Baydemir, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı açıklamada, üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminde etkisi olan siyasilerle ilgili işlem yapılmadığını savundu.

AK Parti'nin kuruluş değerlerine uymayan bir siyaset yaptığını ileri süren Baydemir, "AKP kuruluş felsefesinden ve değerlerinde uzaklaştı. Demokratik değerlerini kendine düşman olarak görüyor. AKP'ye 'Kuruluş felsefene ve değerlerine dön' çağrısı oldukça naif bir çağrıdır." ifadesini kullandı.

Sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerine de değinen Baydemir, yüzde 3+3'lük zam teklifinin yeterli olmadığını dile getirdi.

Baydemir, "Bir kez daha dağ fare doğurdu. Bu teklifle 3 milyon aşkın kamu emekçisi ve 2 milyondan fazla kamu emeklisi adeta vicdansızlıkla ve adaletsizlikle karşı karşıya bırakılıyor." diye konuştu.







