ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt içindeki operasyonlar başarıyla sürerken Suriye'de gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile Irak'taki Sincar ve Karaçok dağlarına yaptığımız operasyonlar, yeni terörle mücadele konseptimizin ilk adımlarıdır. Artık, öyle Türkiye ile 'şöyle uğrayalım, böyle uğraşalım' yok. Ya masada otururuz, konuşuruz, arazide beraber çalışırız, yoksa kalkıp da Türkiye'yi tacize, tehdide yeltenenler bunun bedelini öderler, bunu bilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen İç Güvenlik Birimleri İftar Programı'nda emniyet ve jandarma mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmasında "Kıskanıyorlar bizi, kıskanıyorlar sizi, bu toprakları kıskanıyorlar." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ülkenin kimi zaman sağcı-solcu, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman Türk-Kürt" denilerek, bölünmeye çalışıldığını belirtti.

Erdoğan, "Doğrudan vatanımıza saldıranların akıbetlerini bildikleri için tüm güçlerini milletimizin arasında tefrika ve fitne çıkarmaya harcadılar." diye konuştu.

Milleti bölmeden, vatanı parçalayamayacaklarını bilenlerin kendilerince buldukları küçük çatlakları, derin uçurumlara dönüştürmeye çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin derin ferasetiyle bu oyunların hiçbirine gelmediğini kaydetti.

Rabia işareti yapmasının eleştirildiğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İsmini anmaktan dahi edep ediyorum. Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?

Tek bayrağın yerine şu anda içeride olan ama adı milletvekili olan teröristler var ya zaman zaman el ele omuz omuza veriyorsunuz, İstiklal Caddesi'nde yürüyorsunuz ya... Geçenlerde Gezi olaylarının 4'üncü yıl dönümünü kutladınız. O kan verdiğimiz, iki polisimizin şehit olduğu o Gezi olaylarının yıl dönümünü mü kutluyorsunuz? Beraber yürüdünüz o yollarda siz ve onların kendi paçavraları var, bayrakları yok. Bizim ise tek bayrağımız var. Bizim bayrağımızın rengi bellidir, şehidimizin kanı, hilalimiz bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız bizim şehitlerimizin ta kendisidir. Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekare tek vatan. Bu da mı seni rahatsız etti yoksa?"

"Şu anda el ele, kol kola, omuz omuza dolaştıkların, Güneydoğu Anadolu'yu ve Doğu Anadolu'yu bölmek, parçalamak istediler, oralarda kendilerine göre devlet kurma gayreti içerisine girdiler ve sen onlarla beraber gittin, Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Onların paçavralarını dalgalandırdın, onların verdiği destekle miting yaptın. Şimdi geldin, hangi yüzle sen bu işarete 'bir terör örgütünün işareti' diye bu tür hakareti yapıyorsun. Ve dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Eğer, senin bildiğin bir devlet varsa, buyur git. Bu kadar açık konuşuyorum. Değerli kardeşlerim, işte bunun için diyoruz ki bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun başka çıkışı yok."

- "Sizler her türlü takdirin üstündesiniz"

Terör örgütleriyle mücadelenin siyasi, sosyal, diplomatik pek çok boyutu olduğunu bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ama teröristlerin üstesinden gelmeden mücadelenin diğer boyutlarında başarılı olmak mümkün değildir. Bu sebeple güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine karşı yürüttükleri mücadelenin bekamız açısından hayati önemi vardır." diye konuştu.

Türkiye'nin, bir tane terör örgütüyle boğuşmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece PKK değil, sadece DHKP-C değil, sınırlarımızın dışında malum PYD, YPG, DEAŞ değil, Feto değil, bizim için bu milletin değerlerine karşı duran hepsi teröristtir. Gereği neyse yaparız. Bölücü örgütün kendince çok büyük umutlarla başlattığı çukur eylemleri, sizlerin üstün gayreti ve fedakarlığıyla başarısızlığa uğradı. Sizler her türlü takdirin üstündesiniz. Aynı şekilde güvenlik güçlerimizin son aylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kırsalında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonları da takdirle takip ediyoruz. Çukur eylemlerinde ev ev, bina bina, sokak sokak şehirlerimizi teröristlerden temizleyen kahramanlarımızın her birinin alnından öpüyorum.

Son aylarda, bölücü terör örgütüne tarihin en büyük darbelerini vuran, ulaşılmaz denilen dağları aşan, girilemez denilen mağaraları tarumar eden, erişilemez denilen silah, mühimmat depolarını birer birer ele geçiren kahramanlarımızın her birinin alınlarından öpüyorum. Sizler, teröristleri etkisiz hale getirdikçe, bizim terörün asıl kaynaklarına karşı verdiğimiz mücadeledeki gücümüz de artıyor. Ülkemize yönelik faaliyet gösteren terör örgütlerini Suriye ve Irak başta olmak üzere, yuvalandıkları her yerde bulup başlarını ezmek, milletimize karşı boynumuzun borcudur."

- "Türkiye, terörle mücadelede de yeni bir döneme girmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadeleye ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye 15 Temmuz'la birlikte her konuda olduğu gibi terörle mücadelede de yeni bir döneme girmiştir. Bu mücadelede aslında terörle mücadelenin rakamlarını yıktınız ve yeni rakamlar inşa ettiniz. İnanıyorum ki bu başarı çok daha farklı aydınlık bir geleceği getirecektir.

Yurt içindeki operasyonlar başarıyla sürerken Suriye'de gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile Irak'taki Sincar ve Karaçok dağlarına yaptığımız operasyonlar, yeni terörle mücadele konseptimizin ilk adımlarıdır. Artık, öyle Türkiye ile 'şöyle uğraşalım, böyle uğraşalım' yok. Ya masada otururuz, konuşuruz, arazide beraber çalışırız, yoksa kalkıp da Türkiye'yi tacize, tehdide yeltenenler bunun bedelini öderler, bunu bilecekler. Şu gerçeğin bilinmesini bir daha istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını, hiçbir şehit yakınımızın ahını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim hedefimiz de bu, niyetimiz bu."

Bölgenin ve dünyanın tarihi bir yapılanma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin hem güçlü durması hem de mümkün olduğu kadar geniş bir alanda etkinlik kurması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Sizlerin verdiği mücadele bu politikanın omurgasıdır. Sahada başarılı olmadan, masada yer alma şansına sahip olamazsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için hep birlikte daha çok çalışılması gerektiğini ifade ederek, şehitlere ve ecdada layık olabilmenin yolunun buradan geçtiğini bildirdi.

"Her ne kadar birileri 'yok şöyle, yok böyle' diyorsa da biz inandıklarımızdan vazgeçmeyeceğiz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Az önce ifade ettim. Kendilerine başka Rabia arayanlar varsın, kendi yollarına gitsinler ama biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Ya Rab, bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğun gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da bayram sevinci içerisinde ulaştır, kavuştur' diye dua ediyorum. Şehitlerimizin ruhaniyeti ile bizleri de inşallah buluştur, diyorum. Gazanız mübarek, yolunuz açık, kılıcınız keskin, yüreğiniz ferah, zaferimiz, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla."

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasını tamamlamasının ardından, hediye takdim etti.

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