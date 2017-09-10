İçişleri Bakanı Soylu: (2)

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, SİHA'ların sivilleri vurduğu iddiasına ilişkin "Polisleri şehit eden teröristlerle hangi sivil vatandaş oturup neyi konuşur? Arkadaş çok açık ve nettir, su testisi su yolunda kırılır, iki iki daha dört, bu kadar basit. Kimse kusura bakmasın biz saf değiliz." dedi.

Soylu, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) sivilleri vurduğu iddiasına değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Tanrıkulu'nu eleştiren Soylu, "O milletvekiline ve sesi çıkmayan, sus pus duran Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; bizim insansız hava araçlarımıza kabahat buluyorsunuz değil mi? Niye? Biz üretiyoruz çünkü. Ama İsrail'den aldığımız zaman sesinizi çıkarmıyorsunuz." diye konuştu.

Soylu, 15 günde Amerika'nın 2 insansız hava aracının düştüğünü belirterek, "Birisi Şanlıurfa'da hem de meskun mahale, birisi de Adana'da. Ey CHP'nin aklı başından gitmiş, Kandil'in esiri olmuş milletvekili buradan sana sesleniyorum; bu ülkede senin en ufak bir milli çizgin, milli damarın varsa sesini çıkarmalıydın, 'Niye düşüyor' diye. Talimat aldığın ağabeylerinden korkuyorsun. Korkuyorsun değil mi? Kandil'deki iş ortaklarından korkuyorsun. Korkuyorsun değil mi? Seni siyasete sokanlar sana böyle talimat verdi, 'Türkiye'de milli bir şey olmasın, üretilmesin, bu memleket ayakta kalmasın senin görevin budur' diye. Yazıklar olsun." dedi.

Milli İHA'sını en iyi üreten ve en yüksek teknolojide kullanan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna dayanamıyorlar. Biz insansız hava araçlarımızla yapmış olduğumuz hiçbir operasyonda şehit de vermedik Allah'a şükür, herhangi bir yaralı da vermedik. Bütün dertleri, sıkıntıları budur, 'Türkler bunu nasıl yapabildiler, nasıl gerçekleştirebildiler.' Bunun arkasında koskoca bir teknoloji var. Sadece İHA'lar uçmuyor, ne kadar bu konuda pilot yetiştirdik biliyor musunuz? Bütün dünya hayranlıkla 'Siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz' diye bakıyorlar. Arkasında teknisyenlerimiz, pırıl pırıl evlatlarımız var. Öyle kolay iş değil. Jandarmanın kendi, Genelkurmayın kendi izleme merkezi var, hep beraber oturuyoruz neredeyse bir olayı tahlil edebilmek için saatlerce. Bir teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu bile görebilecek bir kabiliyete sahibiz ama onlara göre, Türkiye böyle güçlü olmamalı, zayıf olmalı. 'Zaten bir lideri var ondan kurtulamıyoruz' diyenler, bir de o liderin öncülüğünde teknolojinin yüksekliği ile beraber 'Türkiye'yi nasıl engelleyebileceğiz' telaşı içerisine düşmüşler."

- "Entel dantel geçinenlere söylüyorum"

Türkiye'nin kimsenin babasının çiftliği olmadığını vurgulayan Soylu, "Almanya'nın vakıfları, Amerika'nın vakıfları, bilmem neyin vakıfları sabahtan akşama kadar ajanlık faaliyeti yapsınlar, hiç kimse sesini çıkarmasın. Hadi yap şimdi, hadi yap da görelim." ifadesini kullandı.

Soylu, "Bu ülkede entel dantel geçinenlere söylüyorum, yıllarca Batı'ya yağ yakacağız diye bu ülkenin kendi milli hassasiyetlerini, üstünlüklerini bertaraf edebilmek için güya entel entel cümleler ortaya koyabilmek, sözde insan hakları marifeti ortaya koyabilmek için bu ülkede siyaseti ve milli hassasiyeti olanları hep suçladılar. Hep biz yanlış yapıyoruz değil mi? Günlerce, haftalarca bu ülkenin kendi, özellikle milli sırlarını deşifre edebilmek için çaba sarf edenleri hemen, güya bizimle müttefik olan, iş birliği içinde olan 'Avrupa'nın büyük ülkesiyim' diye böbürlenen şu anda FETÖ'cüleri de PKK'lıları da DHKP-C'lileri de kendi ülkesinde barındıran, bir ajanı günlerce kendi İstanbul'daki büyükelçiliğinizde sakladınız ve Türkiye'yi terörle beraber ilişkilendirmeye çalışıyorsunuz."

Bu şekilde davrananların amacını bildiklerini belirten Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, kişi başına düşen gelir seviyesini 3 bin dolardan 11 bin dolara çıkardığını, kimseye Türkiye'ye 3 bin dolarlık ülke muamelesi yaptırmayacaklarını vurguladı.

- "Ne pikniği, hangi piknik"

Soylu, ülkenin terörle mücadelesini, 'İnsan hakları ihlali var' diye zan altında bırakmaya çalışmanın siyasetle ilgisi bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güya piknik yapan insanları vurmuşuz. Ne pikniği? Hangi piknik? Evvelsi akşam iki tanesi daha tutuklandı, dün ismini de verdim Musa Tarhan. Adamın ifadesi açık, teröristin ifadesi açık. Özel harekat polisimiz Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ı şehit eden teröristlerle oturmuş yeni bir terör pazarlığı yapıyorlar. Bir ağacın altında yapıyorlar bunu ve biz bunları takip ediyoruz insansız hava araçlarımızla gereğini de yerine getiriyoruz. Bütün teröristleri orada bir şekilde imha ediyoruz. Kendisi de ifadesinde söylüyor, 'Biz şununla bununla beraberdik ve şu işi yapıyoruz.' Hepsinin sicili kabarık zaten. Teröristlere sahip çıkıyorlar. Nerede sivil vatandaş, hangi sivil vatandaştan bahsediyorsunuz? Polisleri şehit eden teröristlerle hangi sivil vatandaş oturup neyi konuşur? Arkadaş çok açık ve nettir, su testisi su yolunda kırılır, iki iki daha dört, bu kadar basit. Kimse kusura bakmasın, biz saf değiliz."

- "Hiç tezgah bitmiyor"

Güvenlik güçlerinin terörle mücadeleye yeni başlamadığını dile getiren Soylu, konuşması öncesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisini aldığını söyledi.

Soylu, kimin ne olduğunu, kimin kiminle iş tuttuğunu çok iyi bildiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiç tezgah bitmiyor. Kandil konuşuyor CHP'den bir milletvekili topa giriyor, HDP'liler topa giriyor. Ardından Avrupasız olur mu bu iş, hemen BBC topa giriyor çünkü onun uluslararası arenaya bir şekilde yansıtılması lazım. Neden? Bir, savunma sanayimizin yerli olmasından ödleri kopuyor ve bunun millet iradesiyle gelişmesinden çıldırıyorlar. Güneydoğu'da ATAK'larımızın süzülüşlerini bir görseniz. Operasyonlarda, 'Hemen ATAK'ları çağırın' dediğimizde onların nasıl heyecanla gittiklerini görseniz. Bunlar milletin eserleri."

İnsanoğlunun ölümlü olduğunu anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Ne kadar yaşayacağız bilmiyoruz ama bu yapılanların hepsi bu ülkede gelecek nesillerimize, bizler ve bizden önceki nesillerin bir daha yaşadıklarını yaşatmayacak bir üstünlük sağlayacaktır. Biz çok sıkıntılar çektik. Bizden sonraki nesiller artık bu sıkıntıları çekmek istemiyor. Artık darbe görmek, ekonomik kaoslar yaşamak istemiyoruz. Artık bu ülkede insanlarımızın inançlarına, milliyetlerine hakaret etmelerine tahammül etmek istemiyoruz. Artık imam hatipler üzerinden bu milleti dövmelerine tahammül etmek istemiyoruz. Artık başörtülüleri 'öcü' diye görmelerine tahammül etmek istemiyoruz. Artık bu ülkede, 'Siz köylüsünüz ne işe yararsınız' diye bize yukarıdan bakmalarına ve gazete köşelerinden izahat vermelerini görmek istemiyoruz. İş bunların kontrolünden çıktı, oysa eskiden ne güzel hem insansız hava aracını bize parasıyla satıyorlardı hem de araç arıza yapınca 6 ay tamir ettirmiyorlardı. Hem parasını alıyor hem kullandırtmıyordu. Oysa şimdi bizim evlatlarımızın yaptıkları insansız hava araçları, insanlı keşif uçakları bunlara nefes aldırmıyor."

Soylu, talimatların nereden ve niçin geldiğini çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Ortada sivil ölümü filan yoktur, tek bir kişinin bile canına halel gelmemiştir. Benim işim gücüm Güneydoğu'da. Her zaman orada vatandaşımızla beraberiz. Vatandaşlarımız rahatladı. Ey CHP'li milletvekilleri sizlere sesleniyorum; aklınızı Ankara'dan çıkartın, aklınızı o sol soslu siyaset yaptığınız alanlardan bir çıkartın Güneydoğu'da Hakkari'ye, Muş'a, Ağrı'ya, Yüksekova'ya, Şırnak'a, Batman'a, Siirt'e, Bitlis'e gidin de vatandaş PKK'dan nasıl kurtuldu onun bayramını yaptığını görün bakalım." dedi.

- "Kukumav kuşları gibi"

PKK'nın sözde partisinin bölgede tabanını kaybetmesi dolayısıyla Kandil'in milletvekillerine eylem yapma talimatı verdiğini belirten Soylu, Diyarbakır'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Van'da eylemler yapıldığını söyledi.

Soylu, eylemlere kimsenin katılmadığını ifade ederek, "Kukumav kuşları gibi. İstanbul'da sadece bu milletten nefret eden ve kendisini üst tabakanın insanı olarak nitelendiren o entel dantellerin dışında hiç kimse bu PKK'nın sözcüsü olan milletvekillerinin yanına gitmedi, yalnız kaldılar. Hani ne oldu, artistik yapıyordunuz, millete afra tafra yapıyordunuz, tehdit ediyordunuz, insanların evine, işine gücüne gidip 'Buranın sahibi biziz' diyordunuz." diye konuştu.

"Yaptığınız zulüm yanınıza kar kalmadı ve bu millet zulüm yapanla beraber hiç olmadı." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün CHP'li milletvekilleri, zulüm yapanların Güneydoğu'da yeniden zulüm yapması için bir senaryo ortaya koymaya çalışıyor. Buna bu millet de müsaade etmeyecek, biz de müsaade etmeyeceğiz. İnsansız hava araçları sayesinde operasyonlarımızı kışın da devam ettiriyoruz. Örgütün hareket kabiliyetini daraltıyoruz. Operasyonlar sırasında yukarıdan keşif olduğu için hareket edemiyorlar. Kabiliyetimizi daha da arttıracağız."

Soylu, insansız hava uçaklarının sınırlar içinde ayda 2 bin 600 saat uçuş yaptığını anımsatarak, "Şimdi sınırlarımızı, hani duvarlar çekiyoruz ve kontrol altına alıyor ya o yetmeyecek, sınırlarımızın her birisini tepeden İHA'larla kontrol edeceğiz adım adım. 24 saat kimseyi hareket ettirmeyeceğiz yani terör örgütünün sınırlarımızdan sızmasını engelleyebilecek bütün tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

(Sürecek)



