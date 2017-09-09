İçişleri Bakanı Soylu: (5)

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok net söylüyorum, gerek Afrika ülkelerinde, gerek Balkanlar'da gerekse Avrupa ülkelerinde FETÖ dimdik ayaktadır. Eğer Türkiye hafif bir gevşeklik yapsın 15 Temmuz'u biz rahmetle anarız." dedi.

Soylu, AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2002'de nasıl bir sorumluluk üstlendiklerini bilerek bugünlere geldiklerini söyledi.

Her seçimde teşkilatlarıyla bu sorumluluğu hissederek 15 yıldır milletin teveccühüne mazhar olduklarını dile getiren Soylu, "Bu anlattığım karanlık kafalar nasıl bir siyaset ortaya koyarlarsa koysunlar biz Türkiye'yi nereye, hangi hedefe taşıyacağımızı iyi biliyoruz. Biz günübirlik, rüzgara göre siyaset yapan bir parti değiliz. Hedeflerimiz, projelerimiz var. Neyle mücadele ettiğimizi, ne için mücadele ettiğimizi biliyoruz. Onun için bu iftiralara, bu akıl çelmelere, bu algı operasyonlarına takılmadan yolumuza devam ediyoruz. Bir elimizle engelleri temizleyeceğiz, diğer elimizle de imar edeceğiz inşallah." diye konuştu.

FETÖ konusunda bazen enteresan yorumlar yapıldığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Kimse bize sormuyor, biz sabahtan akşama kadar FETÖ ile mücadele yapıyoruz. Bazen feveran ediyoruz, 'Daha bu işin yüzeyindeyiz' diye. Çok net söylüyorum, gerek Afrika ülkelerinde, gerek Balkanlar'da gerekse Avrupa ülkelerinde FETÖ dimdik ayaktadır. Eğer Türkiye hafif bir gevşeklik yapsın 15 Temmuz'u biz rahmetle anarız. FETÖ'nün, sadece FETÖ olmadığını bilmeyecek kadar ahmak değiliz biz. FETÖ, sadece FETÖ değildir. FETÖ'nün arkasında nelerin olduğunu, nerelerde konuşlandığını ve Türkiye'yi bir kaşık suda boğmak için birileri tarafından kullanıldığını ve şu anda fırsat kolladıklarını biliyoruz."

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İçeride bu kararlılıkla gidersek hareket kabiliyetlerini kıstık. Niye Cumhurbaşkanımız Kazakistan…Geçtiğimiz senelerde okulları tanzim etmişler. Allah razı olsun Senegal Cumhurbaşkanı kararlı iradesini ortaya koydu, Cenab-ı Allah da yardımcısı oldu, hükümet de seçime girdi, sildi süpürdü. Hani öyle artistik yapıyor ya bu FETÖ'cüler, 'Biz bulunduğumuz ülkelerde şöyle kazanırız, böyle kazanırız, şöyle etki ederiz.' Onların da üzerinden nasıl Türkiye'de tırla geçildiyse, onların da üzerinden Senegal'de tırla geçtiler. Şimdi iradeyi koydu bütün okullarını kapattı. Şimdi bizim Maarif Vakfı, bizim aslanlarımız orada teker teker ailelere ulaşıyorlar, en kaliteli eğitimi de orada verecekler, bu kadar basit. Sırt sırta, omuz omuza ecdadımızın bize bırakmış olduğu o kardeşlik mirasını dünyanın her tarafına dalgalandıran bir anlayışın sahibiyiz."

- "Ne var olağanüstü halde?"

Birilerinin, 'Olağanüstü hal kalksın' dediğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Ne var olağanüstü halde? Ben 'Olağanüstü hal kalksın' diyen İstanbul sermayesine sesleniyorum buradan, ne var olağanüstü halde? İhracat yükseliyor, dolar, avro düşüyor, turizm yükseliyor, oteller dolu, tüketici güven endeksi yükseliyor, sanayi endeksi yükseliyor. Türkiye'de ilk çeyrekte büyüme yüzde 5, şimdi ikinci, üçüncü çeyrekte büyüme inşallah daha yüksek gelecek. Nedir bu sizin Avrupa'ya olan hayranlığınız ve onların seslerinden, sözlerinden çıkmama telaşınız? Bunu anlamıyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz? Bu FETÖ sizi aldı, mahkemeleri ele geçirdi, ey İstanbul sermayesi her birinizi tehdit etti, milyon dolarlar sizden himmet aldı, özgürlüğünüzü, hürriyetinizi gasp etti, Tayyip Erdoğan gibi bu milletin sevdalısı bir adam çıktı, FETÖ’den sizi kurtardı, 'Allah senden razı olsun.' demiyorsunuz da 'Ayağına nasıl çelme takarım.' diyen bir anlayışı ortaya koyuyorsunuz. Teslim olmuştunuz ya teslim olmuştunuz. Olağanüstü hal de olağanüstü hal."

Soylu, olağanüstü halde Türkiye'nin sıkıntısı olmadığını dile getirerek, şunları belirtti:

"Herkes ticaretini yapıyor, herkes okuluna gidiyor, seyahatini yapıyor. Seyahat, konut, iş, ticaret özgürlüğünde bir problem yok. Düşünce hürriyetinde bir problem yok, herkes istediği gibi söylüyor işte gördünüz. Ne savaş suçluluğumuz kaldı ne de başka bir şeyimiz kaldı. Her türlü lafı istedikleri gibi söylüyorlar. Ne insan hakları ihlallerimiz kaldı, ne dünyadaki kurum ve kuruluşlara şikayet edilmediğimiz kaldı. Olağanüstü hal, çok net söylüyorum Türkiye'nin bugün, kendisi ile ilgili yarına adım atmasının en önemli mihengi noktasıdır. Bu kadar açık ve net. Bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyor değilim, ben demokrasi sevdalısı bir adamım, kimse de bize demokrasiyi öğretmesin hiç kimse. Ömrümüz ve buradaki arkadaşlarımızın ömrü demokrasiye sadakatle beraber geçmiştir. Reyden, milletten başka bir gücümüz yok. Bunu da biliyor ve inanıyoruz."

Millete hizmetten başka bir şey düşünmediklerini, makamların ise geçici olduğunu kaydeden Soylu, "Yarın İçişleri Bakanlığı görevim sona erse dünyanın en huzurlu insanı olurum çünkü önemli olan görev yaptığınız süre içerisinde elinizden geldiğinin en iyisini yapabilmek, size verilen emanete layık bir şekilde görev yapmaktır. Bizden sonra kim bu görevi yaparsa da duamız onlar için olur." dedi.

Kongreye AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer katıldı.

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