İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki gensoru

TBMM (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Eğer Man Adası bir devletse sayenizde Man Adası meşhur oldu. Man Adası size bir reklam ücreti verse yeri olacak. Biz de sizin sayenizde Man Adası'nı öğrenmiş olduk." dedi.

Milletvekili Dağ, CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesiyle ilgili olarak AK Parti Grubu adına söz aldı.

Dağ, "2010'dan bu yana yalan, iftira ve bilgisizlik üzerine kurulu bu yeni CHP'nin siyasetini size anlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlar ve iftiralar üzerine siyaset yürüttüğünü savunan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mersin'i 'Güneydoğumuzun güzel bir ili' diye ifade eden, Kunut dualarını ezbere bir şekilde ayet zanneden, büyük kaleci Lefter sayesinde Fenerbahçeli olan Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye, belki bu söylediklerim bir anlam ifade etmeyebilir ama bazı iftira ve yalanları burada söylemekte fayda var, bazı zihinleri bu anlamda yeniden tazelemekte fayda var. 7 yıllık Genel Başkanlık döneminde birçok iddialı çıkışlar yaptı, birçok sözler söyledi ama bu sözlerin neredeyse tamamı havada kaldı."

Hamza Dağ, açıklamalarından örnekler verdiği Kılıçdaroğlu'nun iddialarının tamamının yalan olduğunu öne sürdü.

Dağ, "Eğer Man Adası bir devletse sayenizde Man Adası meşhur oldu. Man Adası size bir reklam ücreti verse yeri olacak. Biz de sizin sayenizde Man Adası'nı öğrenmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 3 Eylül 2010'da "Tankın önüne ilk çıkan ben olurum." dediğini hatırlatan Dağ, buna karşın FETÖ'nün darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi meydanlara çıkmadığını, bunun için de farklı gerekçeler öne sürdüğünü belirtti.

- CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma

AK Parti'li Dağ'ın konuşması sırasında CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, oturdukları sıralardan birbirlerine laf atarak tartışmaya başladı. Birbirlerinin üzerine yürüyen Yarkadaş ve Erdinç'i, araya giren CHP ve AK Parti milletvekilleri engelledi. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ara verdi.

Aranın ardından konuşmasına devam eden Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun yalanlar söyleyerek akıl karışıklığı yaratmak istediğini ifade etti. Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, Pinokyo olmuş olsaydı burnu Boğaz Köprüsü'nden daha uzun olurdu." diye konuştu.

CHP'nin, Türkiye'nin en başarısız muhalefeti olduğunu savunan Dağ, "Önünüzde kurultay süreciniz var, gelin kendinize bir güzellik yapın. Şu anki haliniz AK Parti için iyi bir hal, dikiz aynasından baktığımızda görünmüyorsunuz bile." dedi.