İçişleri Bakanı Soylu, STK temsilcileriyle buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye ne zaman bir değişim ve gelişim talebi ortaya koysa darbelerle, darbe anayasalarıyla, muhtıralarla terbiye edilmek istenmiş ve bu değişimin önü kesilmek istenmiştir." dedi.

Soylu, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kentteki bir oteldeki buluşmasında yaptığı konuşmada, "tek adam" denilenin aslında millet olduğunu söyledi.

"Tek adam" diyenlerin milletten ürktüğünü belirten Soylu, "Bu bir zihniyettir, on yıllardan beri. Köylü derler, bu bir zihniyettir. Küçük derler, bu bir zihniyettir. Cahil derler, bu bir zihniyettir. Cühela derler, bu bir zihniyettir. Aslında aynısını rahmetli Özal'a yaptılar. Aynısını Demirel'e hanımının üzerinden yaptılar. Aynısını Recep Tayyip Erdoğan'a yaptılar. Aynısını Menderes'e yaptılar." diye konuştu.

Soylu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a kendi gazetelerinde, boyalı basınlarında kaftan giydirip "padişah" imasıyla millete gösterdikleri imajı çok iyi hatırladığını dile getirdi.

Bu kişilerin tezgahlarının, oyunlarının hiç bitmediğini anlatan Soylu, okyanus ötesinden planlayıp biraz yakından kurgulayarak bunu Türkiye'de oynatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Soylu, bu durumun on yıllardır böyle olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1960'ta darbe yaptılar. 1965'te Adalet Partisi tek başına iktidara geldi. Bu millet böyle korkan bir millet değildir. 1965-1971 arası yüzde 5 enflasyon, yüzde 7 büyüme hızı oldu ve bu ülkede 12 Mart 1971 muhtırası oldu. Ardından 12 Eylül 1980 sonrasında 1982 Anayasası ile statüko biraz daha tahkim edildi ve Türkiye yeniden yola çıktı. Sonrasında 28 Şubat, sonrasında 2002'ye kadar gelinmiş ve yukarıda anlattığım süreçler yaşanmıştı. İşte bugüne kadar yaşadıklarımızın temel mantığı, çizgisi yaklaşık olarak böyle bir şeydir. Türkiye ne zaman bir değişim ve gelişim talebi ortaya koysa darbelerle, darbe anayasalarıyla, muhtıralarla terbiye edilmek istenmiş ve bu değişimin önü kesilmek istenmiştir. İlginç şekilde yaşanan bu darbelerin hepsi kendi içinde ortak özellikler göstermiştir. Mesela hiçbir darbe ekonomik sıkıntı sebebiyle gelmemiştir. Bilakis ekonominin bizim 'take off' dediğimiz, uçağın kalkış noktası anında gelmiştir ve kendisi her darbenin, ekonomik kriz yaratır."

- "Bu bir akıl tutulması, bir cinnet hali"

Türkiye'nin, 27 Mayıs 1960'a kadar 10 yıllık süreçte bir baraj yapmasının planlandığını kaydeden Soylu, o dönem 21 baraj inşa edildiğini dile getirdi.

Gezi olayları öncesinde ise Türkiye'de faizlerin yüzde 4, enflasyonun tek hanede olduğunu, IMF boyunduruğunun atıldığını ve 100 milyar dolarlık yatırım paketinin açıklandığını hatırlatan Soylu, "Yine ortak bir özellik her darbe kendi anayasasıyla kendi siyasi anlayışında yatıyor. 1961 ve 1982 anayasaları da tam böyle anayasalardır. Hatta 1961 Anayasası bu ülkeye özgürlükçü bir anayasa diye yutturulmuştur. Bu sol kesim çok sever böyle işleri; abartmayı, olmayanı olmuş gibi göstermeyi, yıllarca romantizm üzerinden anlatmaya çalıştıklarını." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, 27 Mayıs'ın uzun yıllar "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un bir televizyon programındaki sözlerine de değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Hani bu adam bir söz dedi ya. Dediği söz nedir? 'Yola çıkarız' dedi, 'Samsun'dan Amasya'ya, oradan Sivas'a, oradan Erzurum'a, bu 'evet' söyleyenlerin hepsini İzmir'de, Ege'de denize dökeriz' dedi. Bu bir zihniyet kalıbıdır. Hiç bu zihniyet kalıbının farklılaştığını görmedik bugüne kadar. Şu salona, vicdanlarınıza sormak istiyorum. Ben, Murat Karayılan'dan, CHP'ye oy veren adamlardan daha mı uzağım? Böyle bir vicdan olabilir mi? Bu terörist başlarından daha mı uzağım? Biz bu ülkenin düşmanı mıyız, bizi denize dökecek ve teröristlerden bizi çok daha farklı noktaya getirecekler. Tercihi o olacak, tercihi biz olmayacağız veya bizi düşman görecekler, onun tercihine 'Eyvallah birlikte yürüyelim' diyecekler. Bunun bir akıl tutulması olduğunu, bunun bir cinnet hali olduğunu sizin huzurunuzda söylemek istiyorum. Bu doğru bir şey değil."

- Terörle mücadele

Soylu, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

"Bugün evlatlarımız, bugün her birinin işini yapabilmesi için kimin turizmini daha iyi yapabilmesi için kiminin üretimini yapabilmesi için istikrar olması ve çocuklarımızın iş kurabilmesi için şu anda Lice dahil olmak üzere bugün 52 yerde jandarma bölgesinde operasyon yapılıyor." diyen Soylu, polisin operasyonlarının bunlardan ayrı olduğunu aktardı.

Son olarak iki akşam önce 72 bin polisle huzur operasyonu yaptığını anlatan Soylu, "Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu, aynı gün İzmir'de bin 200 polisle tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri... Bunlar niçin yapılıyor? Bütün bunlar gerçekleştirilirken ülkemizin huzuru, sükunu ve bu kardeşlerimiz yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bütün bunlar yapılırken teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Gabar Dağı'nda üç askerin şehit olduğunu hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"İkiyaka Dağları'ndayız, Gabar Dağı'ndayız. Artık bizim borumuz ötüyor orada. Artık biz varız. 25 yıldır girilmeyen yerlere tek tek giriyor bizim evlatlarımız. Eksi 30 derece, düşünmüyor. Eksi 40 derece, düşünmüyor. Hiçbir şeyi düşünmüyor. Geçen gün üç evladımız şehit oldu ama Allah'a şükürler olsun, bugün o Gabar Dağı'nda o tepenin hemen başka tarafında bulunan 8 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün Şırnak Uludere'de 8 teröristi etkisiz hale getirdik. Ondan önce gidip 20 teröristi etkisiz hale getirdik.

Bu büyük mücadele içerisinde eğer terör örgütünün değirmenine su taşınacaksa bunun siyasetle, bunun devletle, bunun gelecekle hiçbir alakası yoktur. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Benden önce de bakan vardı, benden sonra da olacak. Benden önce de milletvekili vardı, benden sonra da olacak. Benim işim bitecek, ben yine kürkçü dükkanına sizin aranıza geri döneceğim. İşimi iyi yaparsam alnı açık şekilde sizle beraber olurum ama işimizi iyi yapamazsak bana sırtınızı dönersiniz. Bu görevler öyle görevlerdir."

(Sürecek)