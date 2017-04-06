İçişleri Bakanı Soylu, Sultangazi'de

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu millete acı yaşatanlara, o PKK terör örgütünün, terörist başı dahil olmak üzere hepsine, bu millete çektirdiklerini tek tek çektirmezsek namerdiz." dedi.

Soylu, halk oylaması çalışmaları kapsamında Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bazıların Türkiye'yi türlü yöntemlerle, darbelerle, ekonomik krizlerle, terörle, IMF ve medya baronlarıyla yıllarca terbiye etmeye çalıştığını söyledi.

Tarihi bir kararın arifesinde olduklarını belirten Soylu, "Bu tarihi kararın arifesinde milletimiz, ülkemiz, geleceğe ait büyük adımlar atmak istiyor, korkak adımlar değil artık. On yıllardan beri bu ülke çok badirelerden geçti, çok sıkıntılardan geçti. 15 Temmuz'da F-16'larla, tanklarla, helikopterle, bu ülkenin masum insanlarının üstüne ölüm yağdırarak, Pensilvanya'dan gelen talimatla, terbiye etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Süleyman Soylu, 16 Nisan'daki halk oylamasının, sadece anayasanın 18 maddesinin değişikliği olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"16 Nisan, bizi terbiye etmeye çalışanlara karşı, bu millete 'bu ülkeyi siz idare edemeyeceksiniz' diyenlere karşı, bu ülkeyi bölmek isteyenlere, bu ülkeyi terörizmle, anarşizmle terbiye etmeye çalışanlara karşı, 'evet bu vatan bizimdir', 'bu topraklar bizimdir' haykırışının adıdır. 7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Hükümet kurulamayınca, nasıl ellerini ovuşturmaya başladılar. Yüzde 10'un üzerine çıkmak için, milletin evine pusula gönderen, PKK'nın sözde partisi olan HDP'de, musluklardan kan akıtan, 'eğer oy vermezseniz, size gereğini yaparız' diyen, çocukların okullarına adam gönderip de 'annelerinize, babanıza haber verin, eğer oy vermezlerse, onlar, ne yapacağımızı bilir' diyen birileri, dedi ki 'TC'yi yani Türkiye Cumhuriyeti'ni, tükürüğümüzle boğacağız.' Yüzde 10'un üzerinde oy aldılar ya şımardılar. Maskeleri tamamen düştü. Maskeleri düştü ve oradaki tablo göründü. 'TC'yi tükürüğümüzle boğarız' diyenlerin nerede olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Kodeste, kodeste, kodeste. Sadece o mu? PKK'ya sırtını dayayacaklardı, PYD'ye sırtını dayayacaklardı. Şimdi kodeste 4 duvar var. İstediğin duvara, sırtını daya, istediğin duvara. Bu millete acı yaşatanlara, o PKK terör örgütünün, terörist başı dahil olmak üzere hepsine, bu millete çektirdiklerini tek tek çektirmezsek namerdiz."





- " Bu PKK'nın adını tarihten de Türkiye'den de sileceğiz"

Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Bugün Kılıçdaroğlu, onlarla beraber. Terörün değirmenine su taşıyor. Birlikte yan yana yürüyorlar. Endişe etmeyin. Bu, PKK'nın adını tarihten de Türkiye'den de sileceğiz. İki gün önce 20 terörist etkisiz hale getirildi. Dün evlatlarımız, aslanlarımız, 'hani dağlar onlarındı, hani Gabar, Cudi, İkiyakalar, Tendürek dağları onlarındı. Bestler-Dereler onlarındı.' 3 evladımızı şehit ettiler, Allah onları, sevdikleri ile beraber cennette kavuştursun. Onların kanı, yerde kalmadı. Bugün onların kanını alan 8 teröriste gereğini yaptı bizim evlatlarımız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile uzlaştık da Kılıçdaroğlu kiminle anlaştı? FETÖ, PKK, PYD, Almanya, Hollanda ve İsviçre ile. İster PKK, PYD, FETÖ, Almanya, Hollanda ile ister Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayalı resmi asan İsviçre ile anlaşın. Kiminle anlaşırsanız anlaşın, topunuz gelin, bize Sultangazi yeter, bize Türkiye yeter. Ne söylediklerini gördünüz. Bu ülkeyi istila etmeyen çalışan, bu ülkenin namusuna, bayrağına göz diken Yunan postalından daha kötü görüyorlar. Adeta düşman görüyorlar bizi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tam 300 yıldır bugünü beklediğini vurgulayan Soylu, "Güçlü Meclis" diyenlerin, bir gecede Doğru Yol Partisi'nden 25 milletvekili transfer ederek, Refah-Yol hükümetini iktidardan düşürdüklerini hatırlattı.





- " O çocuklarımızın hesabını, onlardan tek tek soracağız"

Adnan Menderes'i asan ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hapse gönderen yargıyı iyi tanıdıklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"367 ile bu ülkenin önünü tıkayan yargıyı biliyoruz. 17 Aralık'ta Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen yargıyı biliyoruz. Biz onların yargısını biliyoruz. Bilesiniz ki, milletin meclisi olacak, yargısı olacak, milletin devleti olacak. Onlara çok güzel bir cevap verin. 15'inde, 18'inde genç şehit olur ama bu ülkede söz sahibi olamaz. Gençler onlara, güzel bir cevap verin. Dünyanın yüzde 63'ünde 18-21 yaş arası milletvekili var. Yaşlanıyorlar çünkü. Gençleri hayata erken başlatmak istiyorlar ki, iflas etmesinler, diye. Biz onlardan 10 yaş daha genciz. Bu ülkede başörtülüleri Meclis'e sokmadılar. Kim bozdu bu oyunu? Tayyip Erdoğan. Bizim istikametimiz belli. Biz o Batı toplumlarına benzemeyiz. Geleneğimizin, göreneğimizin bize ne verdiğini iyi biliyoruz. Batı medeniyeti gibi kelle, para, pul, madde hesabı yapmayız. 300 yıldır gerileme dönemi içindeydik. Zaman zaman bundan çıkmaya çalıştık ama hep tepemize bastılar. 21. yüzyılın başından itibaren, bu millet Erdoğan'la büyük bir yürüyüşe ve yükselişe başladı. Buradaki bir doğumevinin jeneratörü bile yoktu. Onu alana kadar, çalıştırana kadar ne çektiğimi ben bilirim. Türkiye o eski Türkiye değil. Türkiye bugün 5 yıldızlı şehir hastanelerini yapan, güçlü bir ülke oldu."

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Onlar şimdi Türkiye'yi dost ve müttefik görmüyorlar. Çünkü yükselen, büyüyen, kendi Altay tankını yapan, kendi Atak helikopterini yapan bir Türkiye var. Artık İsrail'den almıyoruz. Göğsünde ay yıldızlı bayrağı olan evlatlarımız, artık insansız hava uçağımızı yapıyor. Şimdi topyekun saldırıyorlar. Ben de bir babayım ve vicdanım öyle sızlıyor ki. Güneydoğu'da 13 yaşındaki kızları alıp dağa götürüyorlar. Size söz veriyorum. Eğer bu ülkede 13 yaşındaki kızlar, annelerinin dizlerinin dibinden, zorla dağa götürürlerse, bu İçişleri Bakanlığı bana haram olsun. 65-70 yaşındaki Kandil'deki itler onları taciz ediyorlar. O çocuklarımızın hesabını onlardan tek tek soracağız."

Türkiye'yi kalkındırmak ve zenginleştirmek istediklerini aktaran Soylu, Sultangazililerden 16 Nisan'daki referandumda rekor bir seviyede "Evet" beklediklerini dile getirdi.

Mitingde, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan da bir konuşma yaptı.



