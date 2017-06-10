İçtüzük için MHP'ye çağrı

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM İçtüzüğü'nde yapılması planlanan değişiklikler için MHP'ye çağrıda bulunarak, "Nasıl anayasayı MHP ile birlikte inşa etmişsek, İçtüzüğü de birlikte inşa edebiliriz. MHP'nin de bu konuda makul, olumlu yaklaşım sergileyeceğine inanıyoruz. " dedi.

Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM İçtüzüğü değişikliğine yönelik grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Meclis Başkanı Kahraman'ın, İçtüzükle ilgili çok samimi ve güzel bir girişimde bulunarak, siyasi parti grup başkanlarını toplantıya çağırdığını anımsatan Elitaş, "Gönül isterdi ki grup başkanları, Sayın Kahraman'ın başkanlığındaki toplantıda fikirlerini beyan etsin. O çerçevede grup başkanvekillerine talimat vermeleri uygun olurdu." diye konuştu.

Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu toplantıya gelmeyeceğini nazik dille ifade ettiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise nezaket sınırlarını aşan, hafif, basit bir dille AK Parti Grup Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım'ı hedef alan bir cevap yazısı gönderdiğini söyledi. Elitaş, bunun, Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmaz tavrının en belirgin özelliklerinden biri olduğunu savunarak, CHP'nin, ilanihaye uzlaşmaz tavrının devam edeceğinin anlaşıldığını söyledi.

HDP'nin ise terörle suçlanan, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen milletvekillerinin, "hak ve hukukunu arıyor gibi bir yaklaşım içinde" olduğunu dile getiren Elitaş, milletvekillinin kürsü masumiyetinin esas olduğunu ancak hiçbir zaman milletvekilinin, teröre, teröriste destek, ülke düşmanlarına yardım etme hakkının bulunmadığını vurguladı. Elitaş, HDP ile de İçtüzük konusunda bir araya gelmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yapılan toplantıda, makul, mantıklı bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Elitaş, "Nasıl anayasayı MHP ile birlikte inşa etmişsek, İçtüzüğü de birlikte inşa edebiliriz. MHP'nin de bu konuda makul, olumlu yaklaşım sergileyeceğine inanıyoruz." dedi.

Yeni anayasa gereği İçtüzük değişikliğinin yapılabilmesi için 4,5 ay gibi bir süre kaldığının anımsatılması üzerine Elitaş, gerekirse Anayasa Komisyonunun çalışma kararı alabileceklerini, eylülde açılmasıyla birlikte Meclis Genel Kuruluna da İçtüzük değişikliğini indirebileceklerini bildirdi.

Elitaş, "Sadece anayasaya uyum çerçevesinde mi değişiklik yapılacak yoksa İçtüzük baştan mı yazılacak?" sorusuna ise "Bence tamamını yenilemekte fayda var, bütün İçtüzüğü yeniden yapmakta fayda var. Çünkü bu içtüzüğe göre yeni teamüller ortaya çıkacak." yanıtını verdi.

-111 madde değiştirildi

TBMM İçtüzüğü 5 Mart 1973'te kabul edildi.186 maddeden oluşan İçtüzük aradan geçen 44 yıllık sürede, 14 ayrı zamanda 111 maddesi değiştirildi, 1 maddesi metinden çıkartıldı, 24 yeni madde metne eklendi.

TBMM İçtüzüğü'nün değiştirilmesi konusunda 23 ve 24. yasama dönemlerinde iki ayrı çalışma yürütüldü. 23. Dönem'deki komisyon, 4 ay süren bir çalışma yaparak uzlaşılan taslak metni 18 Şubat 2009'ta kamuoyu ile paylaştı. 24. Dönem'deki komisyonun, 13 ay süren bir çalışması sonuç vermedi.

Değişiklik çerçevesinde, "kanun tasarısı", "hükümet", "bakanlar kurulu" gibi ibareler İçtüzük metninden çıkarılacak. Bunların yerine gerektiğinde "Cumhurbaşkanı", "Cumhurbaşkanı yardımcısı", "bakan" gibi ibareler yer alacak.

Anayasada yapılan değişikliklerden biri olan Cumhurbaşkanına veto yetkisinin verilmesi çerçevesinde de tüzükte değişiklik yapılacak. Cumhurbaşkanının veto ettiği kanunun yeniden aynen kabul edilebilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 kabul oyuna ihtiyaç doğacak, aksi halde metin reddedilecek.

Denetim yetkisine dair de değişiklik yapılacak; "güvenoyu", "gensoru", "sözlü soru" gibi denetim araçları İçtüzükten çıkarılıp, "yazılı soru", "genel görüşme" ve "Meclis Araştırması" mekanizmaları yeniden tanımlanacak.

Cumhurbaşkanının "vatana ihanet" yerine, "cezai sorumluluğu" Meclis Soruşturması mekanizmasına paralel şekilde yeniden düzenlenecek.

Anayasadan sıkıyönetimin kaldırılması ve olağanüstü hal yönetim usullerinin tek başlık altında toplanması çerçevesinde, İçtüzükte buna uygun olarak olağanüstü hal yönetimi başlığı altında yeni düzenlemeler yapılacak.

Milletvekili sayısının 600'e çıkartılmasına yönelik değişiklik de İçtüzüğe yansıtılacak.











