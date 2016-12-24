İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün vefatının 43. yılı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün haksızlıklar karşısına dikilen milletin, cesur ve namuslu bir kahramanı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, İnönü'nün vefatının 43'üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur" sözünün İnönü'nün hayat hikayesinin özeti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, İnönü'nün hayatı boyunca namus timsali olduğunu, cesaretle haksızlıkların karşısında durabildiğini aktardı.

İnönü'nün, Yemen'den Kafkaslara kadar bütün coğrafyada, bir cepheden diğerine koşarak ömrünü geçirdiğini ve kendisini vatan topraklarını korumaya vakfettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Yokluk, yoksulluk ve türlü savaşlarla harap ve bitap düşmüş milletimiz, işgalle karşı karşıya kaldığı zaman 'Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı belirleyecektir' inancıyla Anadolu'ya gelmiş, varlığını milletimize adamıştır. Tarihimizin en çetin döneminde, yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yenen İnönü Zaferi'ne imza atmış, kurtuluş umuduna güç kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün önderliğinde elde edilen zaferden sonra Lozan'da diplomasi tarihinin en büyük zaferine de İnönü'nün imza attığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Lozan'a ilişkin kullandığı, "Birlik ve bütünlük içinde bir vatan; içerde yabancılara karşı doğal olmayan yükümlülüklerden ve hükümet içinde hükümet ifade eden dahili ayrıcalıklardan uzak bir vaziyet; gayri tabii mali yükümlülüklerden kurtulmuş bir hal, haklı müdafaası mutlak, menabii mebzul ve serbest bir vatan. Bu vatanın adı Türkiye'dir. O Türkiye'yi bu antlaşmalar ifade ve tavzih etmektedir." sözlerini hatırlattı.

İsmet İnönü'nün Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tuttuğunu, elindeki güçleri her zaman daha fazla demokrasi ve özgürlük için kullandığını, çok partili demokrasiyi getirerek, çağdaş uygarlık seviyesine erişmek yolunda önemli bir adım attığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık dahil olmak üzere çok büyük yetkilerle geldiği makamları kişisel çıkarı için değil millete hizmet için kullanmıştır. Millete ait olan yetkilere el atmamış, bütün gücü ve kuvveti tek elde toplamamış, bilakis milletin, yetkilerini çok partili demokrasiyle daha etkin kullanabilmesinin önünü açmıştır. İsmet İnönü, haksızlıklar karşısına dikilen milletin, cesur ve namuslu bir kahramanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Atatürk'ün silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı Kahramanı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü'yü, vefatının 43'üncü yılında rahmetle anıyor, onun izinde giderek bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum."



