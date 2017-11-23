İklim değişikliğinde model ve öngörü çalışması yapılacak

TBMM - ALPER ATALAY

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünya ve Türkiye gündeminde yakından izlenen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkı sağlamak için iklim değişikliği konusunda ulusal ve uluslararası süreç, model ve öngörü çalışmaları yapılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığında, hizmetler ve hedeflere yer verildi.

Buna göre Genel Müdürlük, kuvvetli meteorolojik olayların atmosfer modelleri temelinde ve elde bulunan diğer veriler ile inceleme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Serbest atmosferde asit yağmurları ve sınır ötesi taşınabilir hava kirliliğinin izlenmesi çalışmaları kapsamında yağış örneklem istasyonlarından elde edilen veriler sayesinde çevre ile ilgili daha detaylı çalışmalar yapılacak ve bu sayede sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturulacak.

Dünya ve Türkiye gündeminde yakından izlenen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkı sağlamak için iklim değişikliği konusunda ulusal ve uluslararası süreç, model ve öngörü çalışmaları yapılacak.

İklim değişikliği çalışmaları kapsamında, ülkelerin olası iklim değişikliğinin etkilerini belirlemesi ve önlemlerini alabilmesi için bölgesel ayrıntılar içeren yüksek çözünürlükte gelecek iklim değişikiği senaryolarına bağlı yeni projeksiyonlar geliştirilecek. Yapılacak çalışmalar yardımıyla iklim değişikliği ve olağanüstü hava olayları izlenerek, tahminler ile atmosferik nedenlerine ilişkin istatistiksel çalışmalar yapılacak ve bu konularda kapasite geliştirilecek.

Genel Müdürlük, iklim, iklim değişikliği ve meteorolojik karakterli doğal afetlerin izlenmesi kapsamında halen kullanılmakta olan yöntemlere ek olarak yeni iklim, kuraklık indislerinin kullanımına devam edecek.



