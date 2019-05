İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti!

İngiltere Başbakanı Theresa May istifa ettiğini açıkladı. May görevini 7 Haziran'da bırakacağını söyledi.



May ayrıca, istifasıyla ilgili olarak Kraliçe'yi bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.



İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin seçilmesi için bir takvim hazırlanacak.



Bakanların verdiği bilgiye göre, Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran'da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor.



İstifa çağrıları neden arttı?



May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda (Brexit) değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse "yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını" ifade etmişti.



May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı "backstop" uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara "tavizler" içeriyordu.



Ancak May yeni planı ve referandum konusunda, kendi kabinesi ve parlamentodaki Muhafazakar Parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değildi.



Kabine içinde "anlaşmada yeni düzenlemelere", parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.



Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı. İngiltere basını kabineden yeni istifa haberleri gelebileceğini de yazıyor.



Yeni Brexit planı da ertelendi



İstifa eden May, 3 Haziran'da yeni anlaşmasını parlamentoya sunup oylanmasını hedefliyordu. Ancak tepkiler üzerine bu tarih de ertelenmişti.



Başbakanlık ofisinden yapılan son açıklamalarda yeni anlaşmanın detaylarının Haziran başına kadar kamuoyuna açıklanmayacağı ve parlamentodaki görüşmelerin de ancak Haziran başında başlayabileceği belirtildi.



İngiltere AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e ertelemiş durumda.



Mart ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde taraflar 31 Ekim tarihi üzerinde anlaşmış, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'ye seslenerek "Bu zamanı boşa harcamayın" demişti.