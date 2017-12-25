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İnönü'nün vefatının 44. yılı

- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 44. yılında Anıtkabir'de bulunan mezarı başında törenle anıldı - Törene, İnönü'nün kızı Toker'in yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Dündar da katıldı

İnönü'nün vefatının 44. yılı

ANKARA (AA) - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 44. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında törenle anıldı.

Törene, İnönü'nün kızı Özlem Toker ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İnönü'nün özgeçmişinin okunmasının ardından Alpaslan Cumhurbaşkanlığı, Tüfenkçi Başbakanlık, Kılıçdaroğlu CHP, Dündar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İnönü'nün kızı Toker de ailesi adına kabre çelenk koydu.

Katılımcılar, saygı duruşunda bulunulması sonrasında İnönü ailesine taziyelerini iletti.



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