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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırı

- Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İran halkına başsağlığı dileyerek, saldırıyı kınadı

İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırı

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İran Meclisi'nde ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde yaşanan terör saldırılarını kınadı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Dost ve kardeş bölge halkları ayrışmayı, kaos ve çatışmayı hedefleyen provokasyonlara karşı her zaman dikkatli olmalıdır. Terörün dini, mezhebi, meşrebi, ırkı olmaz. Kimden gelirse gelsin terör, bir insanlık suçudur. İran'da kamu binalarına yönelik hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
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