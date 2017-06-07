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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırıya tepkiler

-TBMM Başkanı Kahraman: -"Bu hain saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri en güçlü şekilde lanetliyorum" -"İran halkını temsil eden Meclise ve İmam Humeyni Türbesine yapılan bu insanlık dışı saldırı, bölge ülkelerinin teröre karşı kayıtsız şartsız işbirliği yapma zorunluluğunu bir kez daha acı bir şekilde ortaya koymuştur"

İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırıya tepkiler

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İran Meclisinde ve Ayetullah Humeyni Türbesi önünde düzenlenen terör saldırılarını planlayanları ve gerçekleştirenleri lanetlediğini bildirdi.

Kahraman, İran Meclisinde ve Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında saldırılar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Kahraman, "Bu hain saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri en güçlü şekilde lanetliyorum." dedi.

Saldırılarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere İran halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Kahraman, şunları kaydetti:

"İran halkını temsil eden Meclise ve İmam Humeyni Türbesine yapılan bu insanlık dışı saldırı, bölge ülkelerinin teröre karşı kayıtsız şartsız iş birliği yapma zorunluluğunu bir kez daha acı bir şekilde ortaya koymuştur. Uzun yıllardır teröre karşı amansız bir mücadele veren ve bu uğurda binlerce evladını kaybetmiş olan Türkiye, İran halkının bugün karşı karşıya kaldığı acıyı yürekten hissetmekte ve paylaşmaktadır."

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İran Meclisi Ve Humeyni Türbesi'ndeki Saldırıya TepkilerTBMM Başkanı İsmail Kahraman
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