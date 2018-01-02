Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

İran'daki protestolar

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: - "Bu olaylar tesadüf değil. İran bir süre kendi derdine düşecek ve Ortadoğu'daki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmayı seçerse, o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran'ın Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli"

İran'daki protestolar

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, İran'daki protesto gösterilerine ilişkin, "Bu olaylar tesadüf değil. İran bir süre kendi derdine düşecek ve Ortadoğu'daki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmayı seçerse, o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran'ın Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, komşu İran'da yaşanan olayları kaygıyla takip ettiklerini belirtti.

Ülke geneline yayılan protestolarda, halkın meşru taleplerinin karşılanmasının önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, demokratik reformları desteklediklerini vurguladı.

"Ancak, bu olaylara sadece ekonomik boyutta bakmak, olayları hafife almak olacaktır." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün İran, Irak'ta Haşdi Şabi ile Suriye'de Devrim Muhafızları ve diğer milisleriyle, Lübnan'da Hizbullah'la ve Yemen'de Husi milisleriyle, İsrail ve ABD'nin sinir uçlarına dokunuyor. Bunlara göre İran'ın içine gömülmesi gerekiyordu. Bu olaylar da tesadüf değil. İran bir süre kendi derdine düşecek ve Ortadoğu'daki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmaya seçerse o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran'ın, Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk YılmazIranPROTESTOYazılı Açıklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5