İşçiler arasında vicdansızca bir ayrım yapılmıştır

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yer alan taşaron düzenlemesine değindi.

Meclis gündemine getirilmeden KHK ile yapılan düzenlemenin, vatandaşın beklentisini karşılamadığını ifade eden Ağbaba, babaları taşeron olarak çalışan ve kadro alamayan çocukların, ellerinde kadro talebine ilişkin pankartlarla çektirdikleri ve kendisine gönderdikleri fotoğrafları basın mensuplarına gösterdi.

Ağbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taşeron düzenlemesi ile işçiler arasında vicdansızca bir ayrım yapılmıştır. Çok büyük bir beklenti yaratılmış, beklenti hayalkırıklığı ile sonlanmıştır. On binlerce taşerona kadro verilmedi. Bu düzenlemeyi yapanlardan biri de Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığının yemeğini yapan aşçı, servisi yapan garson kadro alamıyor. 'Duble yol' diye övünüyorlar. O duble yolu kışın karda, yazın sıcağında yapan emekçiye kadro verilmiyor."

Taşerona kadro konusunu ilk kez CHP'nin gündeme getirdiğini de bildiren Ağbaba, ancak partisinin beklentilerin karşılandığı, emekçilerin hakkını aldığı bir düzenlemeden yana olduğunu dile getirdi.

Düzeneleme kapsamına girmeyen iş kolları ve kurumları sayan Ağbaba, kapsamda olanların ise kadroya girmek için büyük engelleri aşması gerektiğini söyledi.

"Kadroya geçişi, adeta Survivor'a döndürdüler." diyen Ağbaba, başta sınav ve güvenlik soruşturması olmak üzere kadrolu olma koşullarını eleştirdi. Kazanılmış haklara ilişkin hukuki süreç başlatılmayacağına dair belge de imzalatılacağını söyleyen Ağbaba, kadroya alınacak kişilere kazanılmış haklarından vazgeçmeleri yönünde adeta "şantaj" yapıldığını ileri sürdü.

Ağbaba, CHP olarak, taşeron düzenlemesinin olumsuzluklarına karşı adım atan herkesin yanında olacaklarını da belirtti.

Görevlerinin 16 Nisan referandumunda verilen "hayır" oylarını bundan sonraki süreçte artırmak olduğunu dile getiren Ağbaba, şunları kaydetti:

"İttifak söylentilerinin kaynağı biz değiliz, demokrasiyi savunanlar tarafından çıkarılmış bir laf değil. İttifak tek adamlığı savunan AKP ve MHP arasında konuşulan bir sözdür. 'Birlikte seçime girmek, cumhur ittifakı' gibi laflar, MHP ve AKP tarafından çıkarılmıştır. Bu da bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Onlar tek adamlığı savunanlar, yüzde 50+1'i yakalayamadıklarını görüyorlar. Bütün telaşları, ittifak çalışmaları o yüzdendir. Bugün seçim olsa demokrasiyi savunanların yüzde 60'ın üzerinde çıkacağını biliyoruz."

"Genel Başkanımızın vereceği her türlü kararın arkasındayız"

Ağbaba, güçler ayrılığının, demokrasinin ve parlamenter sisteminin önemini görenlerden oluşan cephenin her geçen gün güçlendiğini de söyledi.

"Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir mi?" sorusunu da Ağbaba, şu karşılığı verdi:

"Olabilir tabii. Neden olmasın? Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin lideridir. Bizim liderimizdir. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi de söyledi, araştırmalar bunu gösterirse aday olur. Kılıçdaroğlu, CHP'nin lideridir, aday olup olmama tartışması aslında çok da bizim önemsediğimiz bir tartışma değildir. Biz bu konuda her türlü fedakarlığı yaparız. Amacımız, demokrasinin korunmasıdır. Kılıçdaroğlu da 16 Nisan'da 'hayır' diyenlerin en önemli unsuru, en önemli lideridir. Bizim Genel Başkanımızın vereceği her türlü kararın arkasındayız."

