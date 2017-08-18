İspanya'daki terör saldırısına tepkiler

TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, İspanyol mevkidaşı Pilar Rojo Noguera'ya, Barselona'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mektubu göndererek, saldırıyı kınadı.

Mektubunda, dost ve müttefik İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleşen alçak terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Özhan, "İnsanlığı, barışı ve evrensel değerleri hedef alan bu hain saldırıyı şahsım ve ülkem adına nefretle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Özhan, mektubunda şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, dost İspanya halkının acısını ve üzüntüsünü yürekten paylaşıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Aynı acıların ülkelerimizde ve dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmaması adına, dost ve müttefikimiz İspanya ile de terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."







