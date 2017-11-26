İsrail askerleri 2 Filistinliyi vurarak yaraladı

EL-HALİL (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi vurarak yaraladığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan Filistin Kızılayı Sözcüsü Arrab el-Fukaha, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan Arrub Mülteci Kampı'nda İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandığını belirtti.
Olayda 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Fukaha, yaralılardan birinin hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.
Fukaha, diğer yaralının ise El-Halil kentindeki bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.
Arbedenin, İsrail askerlerinin kampın çevresinde konuşlanarak, plastik ve gerçek mermiler ile gaz bombası kullanmasının ardından başladığı ifade edildi.