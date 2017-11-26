Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor
Yine CNN'e yüklendi
Yine CNN'e yüklendi
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım

İsrail askerleri 2 Filistinliyi vurarak yaraladı

EL-HALİL (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi vurarak yaraladığı bildirildi.AA muhabirine konuşan Filistin Kızılayı Sözcüsü Arrab el-Fukaha, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan...

İsrail askerleri 2 Filistinliyi vurarak yaraladı

EL-HALİL (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi vurarak yaraladığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Filistin Kızılayı Sözcüsü Arrab el-Fukaha, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan Arrub Mülteci Kampı'nda İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandığını belirtti.

Olayda 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Fukaha, yaralılardan birinin hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Fukaha, diğer yaralının ise El-Halil kentindeki bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Arbedenin, İsrail askerlerinin kampın çevresinde konuşlanarak, plastik ve gerçek mermiler ile gaz bombası kullanmasının ardından başladığı ifade edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaFilistinIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5