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İsrail'in Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesi

- İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde bir Filistinliyi yaraladı

İsrail'in Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesi

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgalini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale etmesi sonucu bir Filistinlinin yaralandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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GazzeIsrailMüdahale
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