İstanbul'un yeni başkanı belli oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ilan etti.



Ekrem İmamoğlu aradaki oy farkını belirterek sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.



Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:



"Şu an itibariyle 30 saattir uykusuzum. Traş olamadığım için özür diliyorum. Böyle gelmek istemezdim. Konuya başlamak istiyorum. Gündemimiz tabiki sonuçlar. Şunu ifade edeyim biz CHP'nin merkezi sistem içinde oluşturduğumuz internet sistemi ile beraber sürecin içinde destek olan tüm arkadaşlarımla beraber tutanaklarımızı oluşturduk.



Islak imzalı tutanakların tamamı elimizdedir. Net sonucumuz bizim ile rakibimiz arasında oy farkı 25 bin 158'dir. Burada en hassas durum YSK'nın bir ara açıklama ile bizim açıklamış olduğumuz giriş yaptıkları sonuçları paylaşmış olması çok değerliydi.



Bu bakımdam YSK'ya yürekten teşekkür ediyorum. YSK'nın son girişi ile beraber yüzed 99.95 giriş yapıldı. Bizim elde ettiğimiz veriye çok yakın bir veri görünmektedir. Sonuçların birbirine yakın olması sağlam bir veri tabanına sahip olduğumuzu gösteriyor. Herkese teşekkür ediyorum.Bizim sonucumuzu YSK'nın teyit ediyor olması bizi mutlu etmiştir. 291 bin geçersiz oydan bahsedilmektedir. Bununla ilgili işlemden bahsedilmektedir. 2014'te geçersiz oy sayısı 422 bin bu seçimde 291 bindir. Bizim talebimiz bir an önce sürecin toparlanması ve tamamlanmasıdır.



Partimin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm organlarına ve ittifak partimiz İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e ve tüm organlarına ayrıca İstanbul halkına teşekkürlerimi sunuyorum.



Anadolu Ajansı'nın verilerine göre şu an itibari ile İstanbul kırmızı renge boyanmıştır.



Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de minnet duygularımı belirtiyorum."