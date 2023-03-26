İşte deprem bölgesini kurtaracak öneri

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede yarattığı tahribatın televizyon ekranlarından görünenden daha büyük olduğunu belirten Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, sadece yıkılanı yeniden yapmakla 11 şehrin yeniden ayağa kaldırılamayacağını söyledi. Refleks’i ziyaret eden Tüzmen, “Sanayi, tarım, ticaret ve turizmde Türkiye ekonomisine dönüşüm sağlamasını beklediğimiz bir bölge ağır yara aldı. Can kaybımız, acımız çok büyük. Bu bölgeyi ayağa kaldırma zorunluluğumuz var. Burada yerli sermaye yeterli olmayacak. Karmaşık teşvik modellerine gerek yok, devlet bu bölgeden 20 yıl kurumlar vergisi ve gelir vergisi almayacak. Bu, yerli yatırımcının yanı sıra yabancı sermayenin de ilgisini çeker” dedi.

HEYECAN YARATACAK PROJELER LAZIM

Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan’ın sorularını yanıtlayan Tüzmen, bölgede önceliğin moral yükseltecek büyük projelere verilmesi gerektiğini belirterek, “Umudu diri tutmamız gerekiyor ki nitelikli insan kaynağımız burada kalmaya devam etsin. Antalya-Mersin ve Gaziantep-İskenderun otoyolları, Çukurova Bölgesel Havalimanı gibi projeleri artık tamamlamamız ve bunlara yeni mega projeleri eklememiz gerekiyor. Havayolu, otoyol, demiryolu altyapısını güçlendireceğiz. Örneğin İskenderun’u 100 rıhtımı olan serbest limana dönüştürmemiz, bölgenin dünya ticaretini kolaylaştırmamız ve geliştirmemiz lazım. Bu bölgede bir süre tarımdan taşımacılığa, turizmden sanayiye vergi avantajı sağlamak zorundayız” diye konuştu.