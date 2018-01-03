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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Giresun'da

- Akşener: - "Benim sözüm söz, yani hani çatı adaylar, matı adaylar vardı ya, ne çatı, ne baca, ne pencere kardeşim, ben adayım"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Giresun'da

GİRESUN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim sözüm söz, yani hani çatı adaylar, matı adaylar vardı ya, ne çatı, ne baca, ne pencere kardeşim, ben adayım." dedi.

İYİ Parti İl Başkanlığı binası açılışı için Giresun'a gelen Akşener, Giresun Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra vatandaşları selamlayarak, Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Meral Akşener, buradaki vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, fındığın Karadeniz'i bir arada tutan çimentosu, Karadeniz'in göçünü engelleyen bir ürün olduğunu belirterek, fındık fiyatı ve politikalarını eleştirdi.

Akşener, fındığın çok stratejik bir ürün olduğuna işaret ederek, "Sadece bu ürünümüzde biz dünya fiyatlarını belirliyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye için bir prestij, bunun hepsini yeni baştan ihya edeceğiz. Hani bu İtalyanlar gelip alıyor, almıyorlar, fiyatı düzenliyorlar, elinizde kalıyor, rekolte düşmüş olduğu halde, yarı yarıya geçen sene düştüğü halde fındık fiyatında artış olmadığına göre, bütün bu dümenleri ortadan kaldıracak ve üreticimizin rahat nefes almasını sağlayacağız." diye konuştu.

"Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Seçime girmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazım." şeklinde açıklama yaptığını aktaran Akşener, şunları söyledi:

"Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi bütün bunlar birinci olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptılar. Yeni içtihat mı getiriyorsun, aklından bile geçirme. Ondan sonra sorumlusu siz olursunuz, aklından bile geçirme. Bugün bir yazar arkadaş şey yazmış, Sayın Abdullah Gül ile haşır neşirmişiz, kendisi aday olacakmış, ben de adaylığımı geri çekecekmişim. Benim sözüm söz, yani hani çatı adaylar, matı adaylar vardı ya, ne çatı, ne baca, ne pencere kardeşim, ben adayım. Halep oradaysa arşın da burada, hep beraber göreceğiz."

Akşener, daha sonra fındık pazarı mevkisindeki İYİ Parti Giresun İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.


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Giresunİyi PartiMeral Akşener
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