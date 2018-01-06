İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek "Onun düşüncesi, inancı, hayat tarzı, davranış biçimi beni ilgilendirmez, benimki de onu ilgilendirmez ama biz birbirimize bu davranışlarımız sebebiyle saygı duymak durumundayız. Bu saygı dilinin kardeşlik diline evrildiğini biliyorum. İnşallah bu konuda bizim katkımız olur çünkü ihtiyaç var." dedi.

Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Tunceli'de bir cemevini ziyaret etti. Cemevine gelişinde Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Alevi dedesi Ali Ekber Yurt, partililer ve vatandaşlarca karşılanan Akşener'e ziyaretinde CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da eşlik etti.

Cemevi bahçesinde mum yakan Akşener, cemevini gezerek Yurt'tan sorunları hakkında bilgi aldı.

Kendisine ikram edilen yöresel yemekten tadan Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti olarak Türkiye'nin tüm şehirlerini gezdiklerini söyledi.

Akşener, ilk kez ziyaret ettiği Tunceli'yi çok beğendiğini belirterek "Bizim siyasi grup olarak milletimizi, gittiğimiz yerlerde yaşayan insanlarımızı ön yargısız dinlememiz gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz." dedi.

İYİ Parti olarak siyasette rekabeti oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, rekabetin oluşmasının seçmenin faydasına olacağını ifade etti.

Akşener, toplumun birbirine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak "Onun düşüncesi, inancı, hayat tarzı, davranış biçimi beni ilgilendirmez, benimki de onu ilgilendirmez ama biz birbirimize bu davranışlarımız sebebiyle saygı duymak durumundayız. Bu saygı dilinin kardeşlik diline evrildiğini biliyorum. İnşallah bu konuda bizim katkımız olur çünkü ihtiyaç var." diye konuştu.

Cemevlerinin sorunlarının çözülmesinin önemli olduğunu belirten Akşener, "Vergi ortak toplanıyor, vergi toplanırken Alevi, Sünni farkı yok. Cemevleriyle ilgili en önemli şey elektrik, su meselesidir, personel giderlerinin çözülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yurt ise Akşener'e ziyareti anısına üzerinde Hz. Ali'nin kılıcının resmi bulunan bir tablo ve puşi hediye etti.

Akşener, cemevi ziyaretinin ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunup şehirden ayrıldı.