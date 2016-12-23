Kaçırılan asker ve polis aileleri TBMM'de

TBMM (AA) - Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri, HDP ve CHP gruplarını ziyaret ederek, yakınlarına kavuşmak için yardım talebinde bulundu.

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ile birlikte Meclise gelen aileler ilk olarak HDP Grubu'nu ziyaret etti.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, kaçırılan asker ve polislerin kurtarılması için en ufak bir imkan bulmaları durumunda bu konuda hiçbir çabayı esirgemeyeceklerini belirtti.

Yıldırım, "Bu evlatlarımızın ailelerine sağ salim kavuşmasının hiçbir pazarlığı ve şartı olamaz. Amasız, şartsız ailelerine ulaşabilmeli için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimizi ifade etmek isteriz." dedi.

Bütün siyasi partileri bu konuda siyaset üstü bir çalışmanın içine girmeleri gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Parlamentoda, demokratik hayatta fotoğraf dışında bırakılmaya çalışılan bir partiyiz. Biz moralimizi hiç bozmadan, demokratik hayatın bir parçası olarak, bize dönük anti demokratik yönelimlere rağmen bütün sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İHD Başkanı Türkdoğan da alıkonulan asker ve polis sayısının 30'a yaklaştığını ancak bu durumun kamuoyunda hiç yer tutmadığını söyledi.

Türkdoğan, "Bu ülke, ölülerinin arkasından ağlayan bir ülke olmamalıdır. PKK'ya sesleniyorum: Alıkonulan asker ve polislerle ilgili bunların can güvenliğinden sorumlusunuz. Bu kişilerin sağ salim şekilde teslim edilmesi konusundaki sorumluluk açıktır. Bizler onların ailelerine kavuşturulmasını istiyoruz. Devlet de bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Arabuluculuk yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Aileler daha sonra CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ile görüştü.

Sarıhan, muhalefet partisi olarak, ailelerin bu sorununu gündeme getirip iktidarı bu konuda bir şeyler yapmaya zorlayabileceklerini belirterek, buna ilişkin Mecliste araştırma önergesi de verebileceklerini aktardı.

Mazlumder Genel Başkanı Ünsal ise "Bu şartlarda barışı getirebilmek için bu arkadaşlarımızın yakınları bir imkana da dönüşebilir; bizler açısından, Türkiye açısından, sivil siyaset açısından. Bir taraftan, onlar için de nihayetinde sevdikleriyle buluşacakları bir güne dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.







