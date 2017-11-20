Kahraman, TBMM Başkanlığına yeniden seçildi

TBMM (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, 26. Dönem 2. Devre için Meclis Başkanlığı görevine yeniden seçildi.



TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimin 3. turunda 289 oy alarak tekrar Meclis Başkanlığına seçilen Kahraman, 1940 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karabük’te, liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesinde tamamlayan Kahraman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kahraman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinde başkanlık ve Milli Türk Talebe Birliğinde (MTTB) Genel Başkanlık yaptı.

28 Mayıs 1985’te kurulan Birlik Vakfında Mütevelli Heyeti Başkanı olan Kahraman, Birlik Vakfı ile 21 Aralık 1994’de kurulan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının (TGTV) kurucu üyesi oldu.

Kahraman'a, 2009 yılında Türkiye Milli Kültür Vakfının (TMKV) kırkıncı yılında "40 Vakıf İnsana Vefa" programı kapsamında "Vakıf İnsan Ödülü" ve Yalova Üniversitesi tarafından "Fahri Doktor" unvanı verildi. Kahraman, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulundu ve İlim Yayma Vakfı kurucularından olup Mütevelli Heyetinde yer aldı.

İlim Yayma Cemiyeti ve İş Dünyası Vakfının Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı da olan Kahraman, iş hayatında sanayi ve ticaret şirketlerinde icra kurulu başkanlıklarında bulundu, Çalışma Bakanlığında Bakan Müşaviri olarak görev yaptı.



Kahraman, 1995 ve 1999 milletvekili genel seçimlerinde 20 ve 21. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak Mecliste yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisinde grup başkanvekilliği yapan Kahraman, TBMM Anayasa Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

1996-1997 yıllarında 54. "Refah-Yol Hükümeti"nde Kültür Bakanı olan Kahraman, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Kasım seçimlerinde, aday gösterildiği İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvekili olan Kahraman, 26. dönemde TBMM Başkanlığına seçildi.

- Darbe girişiminde Meclisi açmıştı

Kahraman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında, gece Meclise gelerek Genel Kurulu açmıştı. İsmail Kahraman, Meclise bombalar atılırken, milletvekilleriyle birlikte, demokrasiyi savunmuş ve ortak mücadelenin önemine dikkati çekmişti.

Kahraman'ın, Başkanlık görevi süresi içinde, birçok önemli düzenlemenin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliği ile Meclis İçtüzüğü değişiklikleri de yapılmıştı.

İngilizce bilen Kahraman, evli ve dört çocuk babası.