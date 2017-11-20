Kahraman yeniden TBMM Başkanı

TBMM (AA) - Meclis Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı seçildi.

İsmail Kahraman, Genel Kurul Salonuna girmeden önce kuliste milletvekilleriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra salona giren Kahraman, burada AK Parti milletvekilleri, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleriyle tokalaştı.

Devlet Bahçeli, oylama başlamadan önce, salona partisinin milletvekilleriyle girdi ve ön sıradaki yerine geçti.

Başbakan Binali Yıldırım, oylama devam ederken salona geldi ve oyunu kullandı. Bir süre milletvekilleriyle sohbet eden Yıldırım, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oylama işlemi devam ederken salona girdi ve oyunu kullandı. TBMM Başkanı adayı, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek tokalaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oy sayım işlemleri sürerken kuliste partilerinin milletvekilleriyle çay içip sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, üçüncü turda oyunu kullandıktan sonra muhalefet sıralarına giderek, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere muhalefet milletvekilleri ile tokalaştı ve bir süre sohbet etti. Daha sonra AK Parti sıralarına geçen Yıldırım, burada da partisinin milletvekilleri ile tokalaşarak sohbet etti.

Oyunun bulunduğu zarfı, kupalara atan bazı milletvekilleri fotoğraf çektirdi.

- Kurada Deniz Baykal'ın ismi çıktı

TBMM Başkanlığı seçimi için oluşturulan Tasnif Komisyonu, milletvekilleri arasından ad çekme usulüyle belirlendi.

Bu kurada, bir süredir hastanede tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da ismi çıktı. Bunun üzerine birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Baykal'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman'ın ailesi seçimi izleyici locasından takip etti.

Oylamanın ardından kuliste gazetecilerin sorusunu yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "26. Dönem TBMM Başkanı, bir kez daha Sayın İsmail Kahraman Bey seçilmişlerdir. Mecliste temsil edilen siyasal kurumlar, kendi adaylarıyla seçime girmiştir. Sonuç, milletimiz için hayırlara vesile olsun temennisindeyiz." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, kuliste oturduğu sırada 15 Temmuz şehitlerinden Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak ve oğlu Emre Solak ile bir süre sohbet ederek, anı fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Kahraman, oylamalar sırasında iktidar kulisinde eski ve yeni bazı milletvekilleri ile sohbet etti.