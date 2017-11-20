Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi

Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti İstanbul Milletvekili Kahraman 289 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.
&amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;gt;
İlk iki turda gerekli oya ulaşılamadı
TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 260, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 38, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 113, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 39, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur oylamada 506 milletvekili oy kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 257, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 37, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 122, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 38, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.
Dağlı adaylıktan çekildi
Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. Dağlı'nın dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Adayların hiçbirinin üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamaması için üçüncü tur oylamasına başlandı.
Sonuca üçüncü turda ulaşıldı
Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya ise 509 milletvekili katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.
Muhabir: Coşkun Ergül-Meltem Öztürk

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TBMM BaşkanıSeçimPolitikaİsmail Kahraman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5