Kahraman'dan kadın milletvekilleri ve 15 Temmuz şehit yakınlarına iftar

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "(Fetullah Gülen) O bir piyon, kukla. Bak şimdi bize vermiyorlar. Çünkü kullanıyorlar ve kullanacaklar." dedi.

Kahraman, TBMM Tören Salonu'nda kadın milletvekilleri ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına iftar verdi.

"Biz tarihimizle övünürüz. Şehit vermişiz onunla da övünürüz." diyen Kahraman, "Bir zalim Türkiye'yi uçuruma sürükledi. 'Zalim' kelimesi de kafi değildir Gülen'e. İsmini anmamak lazım. Çünkü ismi güzel. O isme layık değil." ifadelerini kullandı.

"Erzurumlulara teklif ediyorum: Pasinler Ovası'nda toplansınlar, bu adamı Erzurumluluktan ıskat etsinler." diyen Kahraman, "Bela oldu başımıza. O yapmadı bu kadar harekatı. O bir piyon, kukla. O kadar ülkede okulun, radyon, televizyonun, yayın organların, gazeten, bankan olacak... O bir uşak. Bak, şimdi bize vermiyorlar. Çünkü kullanıyorlar ve kullanacaklar. Be zalim, bu ülkenin uçuruma gitmesinden ne karın olur ki, ne istiyorsun sen bu milletten? Ancak Cenab-ı Hak layığını verecektir. Uçuruma gitmekten kurtulduk, döndük geriye." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin "bu ahtapotun kollarını kullandıklarını ve Türkiye'nin karşısına çıktıklarını" dile getiren Kahraman, 15 Temmuz akşamı Mecliste yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Kadınların bu kadar cesur olduğunu 15 Temmuz akşamı gördüğünü ifade eden Kahraman, "O kadar cesur ki kadınlar Yarabbi, o ne yürek?" diye konuştu.

Bunun partiler değil, Türkiye meselesi olduğunu ve 15 Temmuz akşamı hep beraber birleştiklerini ifade eden Kahraman, "Parmaklar var ama hepsi bilekte birleşiyor. Biz bir bütünüz. Dünyanın oyununa gelmeyeceğiz. Yanlışa doğru gitmeyeceğiz. Kardeşliğimizi unutmayacağız." dedi.

Salonda AK Parti'li ve MHP'li kadın milletvekillerinin olduğunu belirten Kahraman, "Öbürleri de gelecek sene gelir inşallah." diye konuştu.

Bu iftarın bir anane haline gelmesini istediklerini belirten Kahraman, şunları söyledi:

"Geçen sene Dünya Kadınlar Günü'nde hanım milletvekilleriyle yemek yedik. Hanım milletvekilleri 'bunu tekrar yapalım' dediler. İkinci yemek iftara rastladı. Bu iftar da onun devamı olmasına rağmen 'vay haremlik selamlık yapıyorlar, görüyor musun bunları, bu iş mi...?' Yarabbi ya. Aynı bileğiz ama bazı parmaklarda tırnaklar mı çok uzamış, bir şeyler olmuş. Bu iftarımız teamül haline gelecektir ve inşallah bir hafta sonra da geçen dönem ve mevcut milletvekilleriyle beraber yine iftar yapacağız. Cenab-ı Hak şehitlerimizin cümlesine gani gani rahmet eylesin."

İftara, 15 Temmuz şehit yakınları, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, kadın milletvekilleri ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da iftardan önce salona gelerek, şehit yakınlarıyla sohbet etti.