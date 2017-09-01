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Kalkınma Bakanı Elvan: Bu bayram daha fazla kenetlenmemize vesile olsun

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu bayram bizim birliğimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olur, daha fazla kenetlenmemizi sağlar" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan: Bu bayram daha fazla kenetlenmemize vesile olsun

KARAMAN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu bayram bizim birliğimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olur, daha fazla kenetlenmemizi sağlar." dedi.

Bayram namazını Karaman Aktekke Camisi'nde kılan Elvan, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Elvan gazetecilere yaptığı açıklamada, 80 milyon vatandaşın bayramını kutladığını belirtti.

Bu bayramda vatan, millet için mücadele eden sınırları koruyan, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, emniyet mensuplarına da şükranlarımı sunduğunu dile getiren Elvan, her birinin bayramını tebrik ettiğini aktardı.

Elvan, şunları kaydetti:

"Allah birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daha da kuvvetlendirsin. Bu bayram bizim birliğimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olur, daha fazla kenetlenmemizi sağlar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki Ortadoğu'da Müslüman'ın Müslüman'ı kırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu bayramın hem Türk milletimize, İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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