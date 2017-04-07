Kalkınma Bakanı Elvan:

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD bir adım attı, bu adım evet, olumlu bir adım ancak bunun da devamı gelmeli diye düşünüyoruz. Savaş suçu işleyen bir zalim, gaddar Esed'in artık orada oturmaması gerekiyor." dedi.

Elvan, Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir fabrikayı gezerek, yemek servisi yaptığı işçilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, Türkiye'nin bugüne kadar savaştan kaçan 3 milyon Suriyeliye kapılarını açtığını belirterek, zulme duyarsız kalınmadığını vurguladı.

Elvan, Esed rejiminin, Suriye'de insanlık dışı saldırılara devam ettiğinin altını çizerek, "Suriye'de Esed rejiminin zulmü devam ediyor. Esed rejimi, gözünü kırpmadan, masumları, mazlumları, insanlık dışı kimyasal silahlar kullanarak katlediyor. Bu vicdana, insafa ve insanlığa asla sığmaz. Buna sessiz kalmak da açıkçası vicdansızlıktır." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını da değerlendiren Elvan, şöyle devam etti:

"ABD bir adım attı, bu adım evet, olumlu bir adım ancak bunun da devamı gelmeli diye düşünüyoruz. Savaş suçu işleyen bir zalim, gaddar Esed'in artık orada oturmaması gerekiyor. Suriye'de birliği sağlayacak, Esed'in içinde olmadığı bir çözüm şarttır. Bu gelişmeler göstermiştir ki Suriye içinde güvenli bölgeler artık elzemdir. Dünya için artık elini taşın altına koyma zamanıdır. O acı içinde hayatı noktalanan çocukların, mazlumların iki eli, bu katliamlara sessiz kalanların yakasında olacaktır. O masum anaların gözyaşları, bir sel olup zalimleri ve zalimlere sessiz kalanları boğacaktır. Kınıyoruz, lanetliyoruz Esed'i ve Esed rejimini."

Elvan, 16 Nisan'daki halk oylamasına da değinerek, Türkiye'nin daha hızlı gelişmesi, büyümesi, kalkınması ve demokrasinin daha sağlam temeller üzerine oturtulması için anayasa değişikliğine 'Evet' denilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Elvan, konuşmasının ardından fabrikanın yöneticileriyle birlikte tesisi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.