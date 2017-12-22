Kamu denetçiliği seçimi

TBMM (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, bir kamu denetçisi seçimi için bir denetçinin üç katı kadar adayı belirlemek üzere alt komisyon kurdu.

Karma Komisyon, kamu denetçi seçimi için alt komisyon kurulması amacıyla, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Toplantıya, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar da katıldı.

Satır, 26. Yasama Dönemi'nde TBMM Genel Kurulu tarafından 15 kasım 2016 tarihinde Kamu Başdenetçisi, Karma Komisyon tarafından da 2 Kasım 2016 tarihinde 5 kamu denetçisi seçildiğini anımsattı.

Başdenetçi ve kamu denetçilerinin görev süresi 4 yıl olmasına rağmen, denetçi Mustafa Özyar'ın bu görevinden istifa ederek Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine seçilmesi nedeniyle, bir denetçi seçmeleri gerektiğini belirten Satır, TBMM Başkanlığınca başlatılan kamu denetçisi seçimi adaylık başvurularının 15 aralık 2017 tarihinde sona erdiğini kaydetti.

Başkan Satır, kamu denetçisi olmak isteyen 106 adayın başvuru evraklarının TBMM Başkanlığı tarafından Karma Komisyona gönderildiğini aktardı.

Başvuranların herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadıkları hususunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından, kamu haklarından yasaklılık ve mahkumiyete ilişkin şartları taşıyıp taşımadıkları hususunda ise Adalet Bakanlığından yazılı bilgi istendiğini anlatan Satır, bu yazıların kurulacak alt komisyona havale edileceğini bildirdi.

Daha sonra, seçilecek bir denetçinin üç katı kadar adayı belirlemek için 13 üyeli alt komisyon kuruldu. Alt komisyonda AK Parti'den 8, CHP'den 3, HDP ve MHP'den ise 1'er üye yer aldı.