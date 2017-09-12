"Kamusal ve yeşil alanlardaki rant yolsuzluğunu önleme" teklifi

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, belediyelerin yapacakları imar planı değişikliklerinden dolayı, o yerin eski sahibinin hak kaybının önlenmesi ve fırsatçılık yaparak rant elde etmek isteyenlerin vatandaşı mağdur etmesinin önüne geçilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Külünk, İmar Kanunu ve Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM AK Parti Grup Başkanlığına iletti.

Teklifle, "malikler arasında imar düzenlemesine dayalı değer artışına bağlı bedel aktarımı" yapılabilmesi amacıyla, İmar Kanunu'na bir madde ekleniyor.

Buna göre, değerinde, imar planı değişiklikleri nedeniyle artış olan yeşil alan, yol, kaldırım, okul, hastane, karakol gibi yerlerdeki taşınmazların sahibi tarafından satılması halinde; o taşınmazların satıştan 5 yıl öncesine kadar sahibi olan kişiler, o yerin değer artışının yarısını satış sonrası taşınmazın devredildiği kişiden talep etme hakkına sahip olacak.

5 yıllık süre içerisinde birden çok eski malik olması durumunda, aktarıma konu değer artış bedeli buna göre paylaştırılacak.

Eski malikler buna ilişkin taleplerini ilgili tapu dairelerine bildirecek. Tapu idareleri, isteme konu bedellere ilişkin kesintiyi, eski maliklere aktarmak üzere resen yapmaya yetkili olacak.

Taşınmaz mal, kamulaştırmasız el koyma kapsamında idarece fiilen teslim alınmamış dahi olsa, imar planının fiilen hayata geçirilmemesine bağlı olarak pasif ve suskun kalmak ve işlem tesis etmemek suretiyle taşınmaza müdahale edildiği hallerde; idare, dava koşulu aranmaksızın taşınmazın rayiç bedelinin tespitini ve bu bedelin ödenmesini 3 yıl içerisinde gerçekleştirecek.

Teklifin gerekçesinde, bazı belediyeler tarafından, imar planında kamusal alan ya da yeşil alan olarak bırakılan arsaların sahipleri değiştikten sonra, plan değişikliği yapılarak rant elde edildiğine yönelik birçok şikayet, ihbar ve eleştiri yapıldığı belirtildi.

Bu tür uygulamalarla usulüne uydurularak haksız rant elde edildiği, eski arsa sahiplerinin maddi zarara uğratıldığı ve mağdur edildiği yönünde eleştirilere son vermek için bu teklifin hazırlandığı anlatılan gerekçede, "Bu kanun değişikliği ile amaçlanan; belediyelerin haklı sebeple bile olsa yapacakları imar planı değişikliklerinden dolayı, o yerin eski sahibinin hak kaybının önlenmesi ve fırsatçılık yaparak rant elde etmek isteyen art niyetli kişilerin vatandaşı mağdur etmesinin önüne geçilmesidir." ifadesi kullanıldı.



