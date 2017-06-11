Karaaslan polislerle bir araya geldi

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Atakum ilçesinde görev yapan emniyet güçleri ile birlikte sahur yaptı. Programda Karaaslan'ın telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerle sohbet etti.

Karaaslan'ın makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslan ilk olarak Samsun - Sinop kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Güvenlik güçlerine tatlı ikram eden Karaaslan, Atakum İlçe Emniyet Müdürü Hakan Ergüden ve güvenlik görevlileriyle bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında Muş'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan Karaaslan, Bakan Soylu'yu polislerle görüştürdü. Görüşmede Bakan Soylu, ''Emniyet mensubu kardeşlerime hayırlı ramazanlar diliyorum. Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Ailelerine selamlarımı iletiyorum. Allah onları muhafaza etsin. Görevlerini yaparken çok dikkatli olsunlar." ifadesinde bulundu.

Karaaslan ise Bakan Soylu'ya, güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını belirterek, güvenlik güçleri ile sahur yaparak, yanlarında olduklarını göstermek istediklerini anlattı.

Karaaslan ve beraberindeki partililer ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, görev başında olan polis ekipleriyle birlikte sahur yaptı. Karaaslan, şunları dile getirdi:

''Güvenlik güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız milletimizin huzuru ve güvenliği için 24 saat görev yapıyor. Büyük bir özveri ile görevini yapan emniyet güçlerimizi ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu daha güçlü ifade etmek istedik. Onlarla sohbet ederek moral vermeye çalıştık. Ülkemizin her bir köşesinde görev yapan güvenlik güçlerimize Allah kolaylıklar versin."

Programa, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ve Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy katıldı.