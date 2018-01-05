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Karaman'da "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"

- Forumun ikinci bölümü, sanayiciler, iş adamları ve STK temsilcilerinin katılımıyla yapıldı - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fındıklı: - "İşte son üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüdük. Şehirler bu hizmetlerden, büyümeden yeteri kadar faydalanabildi mi? Bunları konuşup, tespit edeceğiz"

Karaman'da

KARAMAN (AA) - Karaman'da "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun ikinci bölümü, sanayiciler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) düzenlenen forumda, şubat ayı sonuna kadar bütün illerde çalıştay yapılacağını söyledi.

Partilerinin 15 yıldır iktidarda olduğunu belirten Fındıklı, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarının şimdiye kadar yaptıkları var, devam edenler var. Ülkemiz kalkınıyor, büyüyor. İşte son üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüdük. Şehirler bu hizmetlerden, büyümeden yeteri kadar faydalanabildi mi, bu büyümeden ne kadar pay aldı? Büyümeden alınan paydan o şehirde yaşayan vatandaşlar, iş adamları STK'lar ne kadar memnun? Hangi projeler onları en çok mutlu etti? Bunları konuşup, tespit edeceğiz."

Fındıklı, bu çalıştayın şehirler için çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her şehrin kendi içerisinde farklı problemleri oluyor. Ankara bunu çoğu zaman göremiyor. Bunun için biz 'şehirlerle sohbet edelim' istiyoruz. Parti olarak, icraat makamı olarak buradan hedeflediğimiz şu; 2018 yılında hangi projelere önem vereceğiz, hızla hangilerini bitireceğiz? Bunları tespit edip, hükümete sunarak, hızla bitirilmesini sağlamak. Şehirlerin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Gelecekte neler yapılabilir? Bu çalışma 2019'da seçilecek Başkanın önüne konulacak bir çalışma. Bu yüzden önemli. Halk ne diyor, o bölgenin sanayicisi, yöneticileri ne diyor, hedefler ne? Siyasi irade bu hedeflerle örtüşmek zorunda."

Foruma, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, sektör temsilcileri, iş adamları ve sanayiciler katıldı.

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