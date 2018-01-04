Karamollaoğlu Türk-İş'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, taşeron işçilere kadro hakkı getiren yasal düzenlemeye ilişkin, "Asli görevde bulunanlarla taşeronlar arasında kesinlikle hiçbir farkın olmaması icap eder." dedi.

Karamollaoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a iadei ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Karamollaoğlu, 16 Nisan referandumunun ardından çıkarılması gereken uyum yasalarıyla ilgili partisinin tekliflerini içeren "Adil Sistem Adil Seçim" kitapçığına ilişkin bilgi verdi.

Karamollaoğlu, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların sosyal ve siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu, siyasi hayatın şekillenmesinde bir görev üstlendiğini belirtti.

Sendikaların toplumla ilgili konularda çok geniş kitleye hitap ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Bugün de bu maksatla geldik. Biraz gecikmiş bir ziyaret ama bu ziyaretten büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle de ülkemizin biraz çalkantılı dönemini yaşadığımız için buradaki istişarelere de kendi fikirlerine de önem veriyoruz." dedi.

Taşeron işçilere kadro hakkı getiren yasal düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Asli görevde bulunanlarla taşeronlar arasında kesinlikle hiçbir farkın olmaması icap eder." diye konuştu.

- "Gelen telefonların büyük bir bölümü KİT'lerle ilgili"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taşeron düzenlemesine ilişkin kanun hükmünde kararname çıkarıldığını anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle ilgili şu anda bizim 5 hukukçumuz ve 3 uzmanımız gelen taleplere cevap veriyorlar. Bir haftalık bir büro açtık yukarı. 4 hat kurduk oraya. Taşeronların içinde bulundukları sıkıntıları, problemleri öğrenmek istedik. Yalnız dün bin 950 kişi aradı. Hukukçularımız bin 350'sine cevap verme imkanı buldu. Bu hafta sonuna kadar devam edecek."

Taşeron düzenlemesiyle bir milyona yakın insanın kadroya geçtiğini belirten Atalay, "Girmeyen 50 bine yakın KİT'ler var. Bununla ilgili geçen hafta Sayın Başbakanımıza, ilgili Sayın Bakana bu konuları bir daha anlattık. Gelen telefonların büyük bir bölümü KİT'lerle ilgili. Bunlarla ilgili de bir çalışma yapılacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karamollaoğlu, Atalay'a partisince hazırlanan ve Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Meclis İçtüzüğüne ilişkin teklifleri içeren "Adil Sistem Adil Seçim" kitapçığını takdim etti.