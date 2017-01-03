Karamollaoğlu'ndan Putin'e başsağlığı mektubu

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenlenmesine ilişkin, "Türkiye'ye emanet edilen Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyenler, hiç şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını hedefleyen ve bölgemizde kalıcı bir barış istemeyenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta, Büyükelçi Andrey Karlov'un terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde gerçekleştirilen saldırının her iki ülkeye de yapıldığına inandığını vurgulayan Karamollaoğlu, hem Karlov'un vefatı hem de Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Karamollaoğlu, mektubunda, "Türkiye'ye emanet edilen Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyenler, hiç şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını hedefleyen ve bölgemizde kalıcı bir barış istemeyenlerdir. Ortadoğu'da halklarımızın huzur ve barışını sabote eden terör örgütlerini kendi emelleri için kullanarak, provokasyonlarla kaos oluşturmak isteyen uluslararası bazı güçlere karşı ülkelerimizin soğukkanlı bir şekilde hareket etmesi ve güç birliğini sürdürmesi, bu güçlerin planlarını da bozacaktır." görüşüne yer verdi.

Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya'da kalıcı barışın Türkiye, Rusya ve diğer bölge ülkelerinin lehine olacağına işaret eden Karamollaoğlu, mektubunda şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Türkiye'nin en köklü siyasi hareketi olan Milli Görüş hareketinin lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bölge ülkeleriyle iş birliği ve dostluk ilişkilerini geliştirmeye ve adil bir dünyanın kurulmasına dönük düşüncesi çerçevesinde Rusya Federasyonu'na büyük önem verdiğini hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz. Dolayısıyla, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğumuzu belirtiyor, iki ülke arasında gelişen siyasi ve ekonomik ilişkilerin diğer bölge ülkelerini de kapsamasını temenni ediyoruz."